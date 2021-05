Tistim, ki se bodo v ZDA cepili proti covidu-19, ne bo več treba nositi maske

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je objavil, da ljudem, ki so cepljeni proti covidu-19 in so že polno zaščiteni, ne bo več treba niti nositi maske niti ohranjati socialne distance, kar je že potrdila tudi Bela hiša. V ZDA je sicer precepljenih že 35 odstotkov prebivalstva, vsaj en odmerek pa je prejelo 46 odstotkov Američanov.

V ZDA je z zadnjim odmerkom cepiva cepljenih že več kot 117 milijonov ljudi. Mineva že več kot leto dni, ko je CDC za celotne Združene države Amerike izdal priporočilo o nošenju mask v zaprtih prostorih in na drugih javnih površinah. V tistem času so v ZDA beležili tudi več kot tisoč smrti bolnikov s covidom-19. Kot še navaja NBC News, oseba velja za polno zaščiteno dva tedna po prejemu zadnjega odmerka cepiva proti covidu-19. "To imunskemu sistemu daje dovolj časa, da razvije protitelesa proti virusu," poroča portal. Po podatkih CDC je že več kot 35 odstotkov prebivalstva polno zaščitenih, več kot 46 odstotkov pa jih je že prejelo vsaj en odmerek. Glede nošenja mask pri cepljenih osebah bo sicer še vedno veljalo nekaj omejitev oziroma priporočil, med drugim, da naj se bolniki, ki so nagnjeni k avtoimunskim boleznim, pred nenošenjem maske o tem posvetujejo s svojim zdravnikom. Prav tako bodo maske še vedno obvezne za vse na določenih lokacijah, denimo v zdravstvenih zavodih in bolnišnicah. Čeprav cepiva nudijo dobro zaščito, vseeno niso 100-odstotna: od več kot 117 milijonov ljudi v ZDA, ki so že bili cepljeni z zadnjim odmerkom, se je z novim koronavirusom okužilo 9245 oseb, pri vseh pa je bolezen potekala blago, še poroča NBC News.