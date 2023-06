Je bila usodna oblika podmornice? 'Podaljšali so jo, da bi bilo več prostora'

Nenavadna oblika podmornice Titan

Kmalu po tem, ko se je s podmornico Titan izgubil stik, je ameriška mornarica na območju zaznala zvok implozije. Kot predvidevajo, so potniki na podmornici umrli v trenutku. V njej je namreč prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično implozije plovila. Številni strokovnjaki pa menijo, da so materiali, oblika in zasnova Titana lahko povzročili, da je bila podmornica, ki je naposled obležala na dnu oceana, ranljiva. Implodirala bi lahko prav zaradi napak v zasnovi in izdelavi. Med številnimi pomisleki o varnosti je tudi ta, da so zato, da bi v notranjost lahko spravili več ljudi oz. naredili več prostora, podaljšali trup. Prav nenavadna oblika in uporabljeni materiali bi lahko bili eden izmed razlogov za nesrečo, je za svetovne medije povedal pomorski inženir Jasper Graham-Jones. Oblika je bila namreč zelo nenavadna za podmornico, ki bi morala zdržati pritisk teže Eifflovega stolpa: "Običajno so podmornice bolj okrogle. Raztegnili in podaljšali so jo zato, da bi imela več prostora za stranke." Kot poroča Euronews, je bila tudi debelina trupa podmornice glede na pritiske, ki bi jih morala vzdržati na takšni globini, zelo tanka.