Slišali zvok implozije: 'Kaj je bil ta hrup?'

BBC je dve leti po nesreči pridobil dostop do preiskave ameriške obalne straže in posnetka, ki ga bodo predvajali tudi v prihajajočem dokumentarnem filmu.

Umrli so izvršni direktor podjetja Stockton Rush , britanski raziskovalec Hamish Harding , francoski potapljač Paul Henri Nargeolet , britansko-pakistanski poslovnež Shahzada Dawood in njegov 19-letni sin Suleman .

Podmornica Titan je junija 2023 implodirala približno 90 minut po začetku spuščanja k razbitinam Titanika. Umrlo je vseh pet ljudi na krovu, ki so podjetju Oceangate plačali, da bi si ogledali razbitine na globini 3800 metrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ko podmornica doseže globino okoli 3300 metrov, se zasliši zvok, ki zveni kot loputanje vrat. Rushova zastane, pogleda gor in vpraša preostale člane ekipe, kaj je bil ta hrup. Čez nekaj trenutkov nato prejme besedilno sporočilo s podmornice, v katerem piše, da je spustila dve uteži, zaradi česar je Rushova zmotno mislila, da potop poteka po pričakovanjih.

Posnetek razkriva dogajanje na podporni ladji Titana, ki je spremljala potop. Na njem je videti Wendy Rush, ki je bila skupaj z možem solastnica Oceangate. Ta sedi pred računalnikom, preko katerega so komunicirali s posadko podmornice.

Obalna straža ZDA medtem trdi, da je bil hrup, ki so ga slišali, v resnici zvok implozije Titana. Besedilno sporočilo, ki je bilo verjetno poslano tik pred nesrečo, pa je do ladje prispelo počasneje kot zvok implozije.

Dokumentarec razkriva tudi, da so ogljikova vlakna, uporabljena za izdelavo podmornice, začela razpadati že leto pred usodno nesrečo. Strokovnjaki za globokomorske raziskave in nekateri nekdanji zaposleni v podjetju Oceangate so opozarjali na zasnovo podmornice, eden od njih je med drugim napovedal, da je "katastrofa neizogibna".

Problematičen je bil predvsem trup podmornice, kjer so sedeli potniki, saj je bil izdelan iz plasti ogljikovih vlaken, pomešanih s smolo. Po poročanju BBC so ogljikova vlakna nenavadna izbira materiala za izdelavo podmornice, saj so pod pritiskom nezanesljiva. Plasti ogljikovih vlaken se namreč lahko začnejo ločevati, kar imenujemo delaminacija.

Ameriška obalna straža predvideva, da so plasti ogljikovih vlaken na trupu začele razpadati že leto dni pred nesrečo, ko je podmornica opravila 80. potop k Titaniku. Potniki na krovu so takrat poročali, da so slišali glasen pok, ko se je podmornica vračala na površje.

Ameriški preiskovalci poudarjajo, da je bil pok posledica delaminacije. "Delaminacija pri 80. potopu je bila začetek konca," je dejala nadporočnica iz obalne straže Katie Williams. Po njenih besedah so vsi, ki so kasneje stopili na krov Titana, tvegali tragedijo.

Titan je sicer poleti 2022 opravil še tri potope, preden je junija 2023 implodiral.