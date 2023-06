Žena direktorja OceanGate potomka para, ki je umrl med potopom Titanika

Isidor in Ida Straus sta bila potnika znamenite ladje Titanik, ki je leta 1912 potonila v severnem Atlantskem oceanu. Kot poroča ameriški časnik New York Times, sta premožna zakonca Strauss potovala v prvem razredu. Isidor je bil takrat solastnik znane veleblagovnice Macy's.

Kot je leta 2017 za oddajo Today Show pojasnil njun pravnuk Paul A. Kurzman, sta se zakonca odločila, da bosta ostala na potapljajoči se ladji. Čeprav so imeli ženske in otroci prednost pri vkrcanju na reševalne čolne, je ladijski častnik želel narediti izjemo za Isidorja zaradi njegove starosti in statusa. A Isidor ga je zavrnil. "Moj praded je dejal: Dokler ne vidim, da so vse ženske in otroci s te ladje v rešilnem čolnu, sam ne bom stopil nanj," je domnevne pradedkove besede povzel Kurzman.