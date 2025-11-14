Tjulenj bežal pred orkami in se rešil s skokom na čoln

Skupino najmanj osmih kitov ubijalcev, znanih tudi kot orke, je Charvet Drucker opazila na najetem čolnu v morju Salish, nedaleč od svojega doma. Njihovi usklajeni gibi so kazali, da so na lovu.
Druckerjeva je s pomočjo objektiva kmalu opazila njihov plen, tjulnja, ki je obupano poskušal pobegniti. Fotografinja je takrat mislila, da je priča zadnjim trenutkom njegovega življenja.
Ko so se orke približale ladji, sta Druckerjeva in njena posadka spoznali, da lov še vedno poteka. V skladu s predpisi so ugasnili motor, da ne bi poškodovali kitov. Tjulenj je to izkoristil in nenadoma splezal iz vode na ladjo ter se zavaroval.
A se plenilci niso tako zlahka vdali. Orke so se združile, da bi zamajale čoln in tjulnja vrgle nazaj v morje.
Ta lovska tehnika, znana kot "ustvarjanje valov", je znanstvenikom znana že od osemdesetih let prejšnjega stoletja. V nekem trenutku je tjulenj zdrsnil s ploščadi, a se mu je uspelo vrniti na varno. Po približno 15 minutah neuspešnih poskusov so orke končno odplavale.
Kiti ubijalci, ki lovijo tjulnje na tem območju, so znani kot Biggsove orke.
