Tujina

Tjulenj bežal pred orkami in se rešil s skokom na čoln

Seattle, 14. 11. 2025 15.56 | Posodobljeno pred 47 minutami

Avtor
D. S.
Na morju ob Seattlu se je tjulenj, ki je bežal pred orkami, rešil tako, da je skočil na čoln fotografinje divjih živali. Posnetki in fotografije dogodka so hitro zaokrožili po spletu.

Skupino najmanj osmih kitov ubijalcev, znanih tudi kot orke, je Charvet Drucker opazila na najetem čolnu v morju Salish, nedaleč od svojega doma. Njihovi usklajeni gibi so kazali, da so na lovu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Druckerjeva je s pomočjo objektiva kmalu opazila njihov plen, tjulnja, ki je obupano poskušal pobegniti. Fotografinja je takrat mislila, da je priča zadnjim trenutkom njegovega življenja.

Ko so se orke približale ladji, sta Druckerjeva in njena posadka spoznali, da lov še vedno poteka. V skladu s predpisi so ugasnili motor, da ne bi poškodovali kitov. Tjulenj je to izkoristil in nenadoma splezal iz vode na ladjo ter se zavaroval.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A se plenilci niso tako zlahka vdali. Orke so se združile, da bi zamajale čoln in tjulnja vrgle nazaj v morje.&nbsp;

Ta lovska tehnika, znana kot "ustvarjanje valov", je znanstvenikom znana že od osemdesetih let prejšnjega stoletja. V nekem trenutku je tjulenj zdrsnil s ploščadi, a se mu je uspelo vrniti na varno. Po približno 15 minutah neuspešnih poskusov so orke končno odplavale.

Kiti ubijalci, ki lovijo tjulnje na tem območju, so znani kot Biggsove orke.&nbsp;

