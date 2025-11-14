Tjulenj bežal pred orkami in se rešil s skokom na čoln

Na morju ob Seattlu se je tjulenj, ki je bežal pred orkami, rešil tako, da je skočil na čoln fotografinje divjih živali. Posnetki in fotografije dogodka so hitro zaokrožili po spletu.

Skupino najmanj osmih kitov ubijalcev, znanih tudi kot orke, je Charvet Drucker opazila na najetem čolnu v morju Salish, nedaleč od svojega doma. Njihovi usklajeni gibi so kazali, da so na lovu.

Druckerjeva je s pomočjo objektiva kmalu opazila njihov plen, tjulnja, ki je obupano poskušal pobegniti. Fotografinja je takrat mislila, da je priča zadnjim trenutkom njegovega življenja. Ko so se orke približale ladji, sta Druckerjeva in njena posadka spoznali, da lov še vedno poteka. V skladu s predpisi so ugasnili motor, da ne bi poškodovali kitov. Tjulenj je to izkoristil in nenadoma splezal iz vode na ladjo ter se zavaroval.

