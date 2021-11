Tla na Kanarskih otokih se tresejo

Sicer pa je, po poročanju volcanodiscovery Kanarske otoke samo danes streslo več kot tridesetkrat, v zadnjih sedmih dneh pa so zaznali še sedem potresov z magnitudo med 4,0 in 5,0, 163 potresov med 3,0 in 4,0 in 369 potresov med 2,0 in 3,0. Zabeležili pa so tudi 14 potresov pod magnitudo 2,0, ki jih ljudje običajno ne čutijo.

Sicer pa se na otoku La Palma že več kot dva meseca soočajo z izbruhom vulkana Cumbre Vieja, katerega lava je uničila več tisoč hektarjev površin. Pred tremi dnevi pa se je na vulkanu odprla nova razpoka, ki je povzročila nov tok lave, že deseti od začetka izbruha, ki potuje s hitrostjo 600 metrov na uro.