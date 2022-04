Tla v BiH se še vedno tresejo: zjutraj nov močnejši potres

Potres s središčem 13 kilometrov vzhodno od mesta Stolac in na globini osmih kilometrov je območje danes stresel ob 6.27. Tresenje tal so po poročanju EMSC čutili približno trije milijoni ljudi do 200 kilometrov daleč, vključno s prebivalci Hrvaške, Črne gore, Albanije in Severne Makedonije.