Tlečo tovorno ladjo z več tisoč avtomobili bodo odvlekli v začasno sidrišče

Na ladji, ki gori že od torka, je 3783 novih vozil, od tega 498 električnih. Gasilci so se sicer odločili, da plamenov ne bodo gasili, saj so se bali, da bi ladja postala nestabilna in se nato prevrnila. Skrbi jih predvsem nevarnost ekološke katastrofe, saj skoraj 200-metrska ladja pluje v bližini plovnih poti Severnega morja in svetovno znanega habitata ptic selivk, poroča AP.

Še v soboto je kazalo, da ladje zaradi močnega vetra, ki je dim odnašal nad vlačilce, ne bodo morali premakniti, vendar se je veter v nedeljo umiril. Ob umiritvi razmer so tako sprožili reševalno operacijo, v katero sta vključeni dve reševalni družbi, je sporočilo ministrstvo.