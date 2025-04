'To bo dober teden, če me ne ubijejo': zadnji dan obiska odjeknila eksplozija

54-letni Grant Paterson je med svojim enotedenskim obiskom italijanske prestolnice bival v turističnem apartmaju v starejši, večstanovanjski zgradbi v okrožju Monteverde.

Zadnji dan njegovega obiska je v zgradbi odjeknila eksplozija, domnevno zaradi uhajanja plina. Bila je tako silovita, da se je zgradba porušila. Turista so reševalci potegnili izpod ruševin in ga hudo poškodovanega prepeljali v rimsko bolnišnico. Tam je bil hospitaliziran od 23. marca in je prestal več operacij. Po poročanju Guardiana so opekline prekrivale 75 odstotkov njegovega telesa, dihal pa je s pomočjo aparatov. Včeraj so sporočili, da je umrl.

Paterson je v Rim prispel 17. marca, vtise iz italijanskega mesta pa je redno objavljal na družbenem omrežju Facebook. Že prvi dan je objavil fotografije nastanitve in zapisal, da je navdušen. "To bo dober teden, če me ne ubijejo," se je pošalil.