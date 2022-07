'To je bil težak dan, ljudje so doživeli strah brez primere'

"To je bil težak dan za naše mesto, ljudje so utrpeli strah brez primere, nekateri so ostali brez poslopij in avtomobilov. Slike so grozljive," je zapisal župan Filip Zoričić, potem ko se je sinoči z družinskih počitnic vrnil v Pulj. Hrvaški kraj, ki je tudi priljubljeno turistično središče, se je namreč soočil z enim najhujših požarov v zgodovini mesta.

Župan se je sicer moral braniti pred očitki, da ni bil takoj na kraju dogajanja, a je pojasnil, da si je z družino privoščil krajše počitnice. Domačine čaka precej obsežna sanacija, saj je požar povzročil precej škode. Ogenj je izbruhnil na območju naselja Valdebek v Pulju, plamene pa je hitro razpihal veter. V gašenju je skupno sodelovalo 76 gasilcev iz Pulja, Rovinja, Pazina in Labina z 29 vozili, člani prostovoljnih gasilskih društev, na pomoč pa so priskočili tudi trije kanaderji. Po prvih ocenah je zgorelo okoli 40 hektarjev borovega gozda, trave in nizkega rastja. Uničenih je nekaj gospodarskih objektov in 25 osebnih avtomobilov, za katere pa se je pozneje izkazalo, da niso bili v voznem stanju, pač pa so bili parkirani na dvorišču avtomehanične delavnice. Gasilcem so pri gašenju pomagali tudi domačini, čeprav so jih pristojni opozorili, naj se ne izpostavljajo nevarnosti. Vseeno so ljudje hiteli reševati premoženje pred divjanjem ognja, ki pa se je zaradi vetra širil v različne smeri. "Najprej sem gasila gor, ko sem videla, da se obrača, sem prišla sem," je za hrvaške medije povedala domačinka. Enemu od sodelujočih v gašenju je avto zajel ogenj, medtem ko so gasili na drugem koncu. Kaos zaradi vetra je bil takšen, da so se ljudje bali, da bodo ostali ujeti sredi ognja. Na srečo je nekaj ur kasneje moč vetra nekoliko popustila, kar je olajšalo boj z ognjem.