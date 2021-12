'To je bila sabotaža Evropskega javnega tožilstva'

Laura Codruta Kövesi govori premišljeno, pogosto zadržano, a kljub temu neposredno. Tudi o tem, kako gleda na sago z imenovanje delegiranih evropskih tožilcev iz Slovenije, zakaj je trajalo toliko časa. ''To bi morala pojasniti vlada. Zame je bilo jasno, da je bila to sabotaža Evropskega javnega tožilstva, imeli smo vrzel na tožilstvu, nismo mogli preiskovati tukaj, ker ni bilo delegiranih tožilcev. Zakaj je vlada to naredila? To moramo pojasniti oni, ne jaz.'' In kaj torej pomeni vztrajanje vlade, da sta imenovana zgolj začasno?

Laura Codruta Kövesi je jasna: »Imenovana sta za 5 let. 5 let bosta delala za Evropsko javno tožilstvo.« Jasno in glasno opozarja tudi na vse bolj očitne vplive na pravosodje v Sloveniji: »So določeni poskusi, kako zmanjšati neodvisnost pravosodja. Kot razumem, je proračun za tožilstvo zmanjšan, so določeni poskusi spremeniti zakonodajo. To me seveda skrbi. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na nacionalne tožilce, vpliva tudi na Evropsko javno tožilstvo in naše evropske evropske delegirane tožilce. Če vidimo, da je poskus vplivanja na neodvisnost pravosodja, določbe, ki kršijo predpise ali so v nasprotju s predpisi, bomo o tem obvestili Evropsko komisijo.«

Ko gre za boj proti korupciji, Laura Codruta Kövesi dobro ve, o čem govori. Leta 2006 je – stara komaj 33 let – postala romunska generalna tožilka, prva ženska na tem položaju. Sedem let kasneje je prevzela vodenje romunskega protikorupcijskega direktorata DNA. Med njenim vodenjem direktorata ni bilo nedotakljivih. Vsako leto so, na podlagi preiskav njenih preiskovalcev, sodili vsaj tisoč ljudem, 9 od 10. so obsodili. Med njimi so bili tudi predsednik vlade, ministri, njihovi namestniki, poslanci, župani. Kakšne izkušnje iz Romunije prinaša na mesto evropske glavne tožilke? »Da ne obupam,« je jasna.

Romuni so v njej videli upanje, da državo očisti globoke korupcije, vladajoča socialdemokratska stranka grožnjo, ki jo je bilo treba ustaviti. Obtožili so jo, da vzpostavlja nadzorni sistem, zlorablja svoj položaj, škodi mednarodnemu ugledu Romunije. Julija 2018 so jo razrešili s položaja. »Razlog, da so me odstavili s položaja, je bil, da sem se postavila proti določenim zakonodajnim spremembam in povedala, da bodo te spremembe vlivale na neodvisnost tožilstva. In drugi razlog je bilo delo, ki sem ga opravljala. Imeli smo veliko primerov, v katere so bili vpleteni vplivni ljudje, najvišji politiki v državi. Bili so seveda zelo razburjeni zaradi naše učinkovitosti, zato so me odpustili.«

A na njeno stran je stopilo ljudstvo, državljani, razjarjeni zaradi sprememb zakonodaje, s katerimi so skušali dekriminalizirati korupcijo. Izbruhnili so najhujši protesti po padcu komunizma v Romuniji. Podpora ljudi je bila zanjo zelo pomembna, priznava. »To nam je pokazalo, da so ljudje zaupali našemu delu. In za tožilce bi moral biti to glavni cilj, da osvojiš srca in misli državljanov, da pridobiš njihovo zaupanje.«

