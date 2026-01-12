'To je odločilen trenutek. Na kocki je več, kot si lahko predstavljamo'

Danska premierka Mette Frederiksen je na družbenem omrežju zapisala, da je Danska, pod katero spada Grenlandija, pripravljena braniti svoje vrednote. "Verjamemo v mednarodno pravo in v pravico narodov do samoodločbe," je poudarila.

Danska premierka Mette Frederiksen FOTO: Profimedia

"Smo na razpotju in to je odločilen trenutek. Na kocki je več, kot je videti na prvi pogled. Če bodo Američani dejansko obračali hrbet zahodnemu zavezništvu, obračali hrbet sodelovanju z Natom in grozili zaveznikom, česar še nismo doživeli, se bo vse ustavilo," je po poročanju Guardiana poudarila Frederiksnova. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč v petek znova zagrozil s prevzemom tega danskega otoka. "Grenlandija bo naša - zlepa ali zgrda, pa naj jim bo to všeč ali ne," je dejal.

Na Trumpove kolonialistične težnje se je z voditelji štirih drugih političnih strank odzval tudi grenlandski premier Jens-Frederik Nielsen: "Nočemo biti Američani, nočemo biti Danci, želimo biti Grenlandci. O prihodnosti Grenlandije morajo odločati Grenlandci." Ob tem je dodal, da Danska "počne vse, kar je v njeni moči, da bi naše stališče prevladalo v ameriški realnosti". Dodal je, da so prejeli ogromno podporo držav Nata.

'Stojimo ob strani našim danskim prijateljem'

Nemčija in Švedska sta Dansko podprli. Švedski premier Ulf Kristersson je obsodil grozečo retoriko ZDA, potem ko je Trump nedavno ponovil, da bo Washington "nekaj storil glede Grenlandije". "Švedska, skandinavske države, baltske države in več velikih evropskih držav stojimo ob strani našim danskim prijateljem," je Kristersson dejal na obrambni konferenci v kraju Sälen na zahodu Švedske, na kateri je sodeloval ameriški general, ki poveljuje silam Nata v Evropi. Izpostavil je še, da bi ameriški prevzem Grenlandije pomenil kršitev mednarodnega prava in tveganje, da bi to k podobnemu ravnanju spodbudilo druge države.

Ta teden se bosta zunanja ministra Danske in Grenlandije, Lars Løkke Rasmussen in Vivian Motzfeldt, sestala z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom.

Ameriški general Alexus Grynkewich pa je na konferenci dejal, da članice zavezništva razpravljajo o statusu Grenlandije. Povedal je, da za ozemlje Nata ni neposredne grožnje, vendar pa strateški pomen Arktike hitro narašča. Zatrdil je tudi, da v Severnoatlantskem svetu potekajo pogovori o Grenlandiji. Nemški zunanji minister Johann Wadephul, ki naj bi se v Washingtonu sešel z ameriškim kolegom Marcom Rubiom, je medtem v nedeljo dejal, da varnost na Arktiki postaja vse pomembnejša, odgovore pa bi morali najti znotraj zveze Nato.

Grenlandija FOTO: AP