'To je poraz svetopisemskih razsežnosti': kdo je kriv za padec demokratov?

Poleg tega si je glede na vzporedne ankete povečal podporo pri številnih kategorijah volivcev, kot so na primer Latinoameričani, in zmanjšal zaostanek v zanesljivo demokratskih državah, kot sta New York in New Jersey. To mu je uspelo v času, ko se je demokratska stranka poenotila v opoziciji njegovim žalitvam in grožnjam.

Harrisova je v kratkem času, odkar je julija prevzela strankarsko nominacijo, zbrala več denarja od Trumpa, imela dobro organizacijo prostovoljcev na terenu, osredotočila se je na bistvene tri države – Pensilvanijo, Michigan in Wisconsin, ki bi ji zagotovile zmago, in imela podporo strankarskih zvezdnikov, kot sta bivša predsednika Barack Obama in Bill Clinton.

"To je bil poraz svetopisemskih razsežnosti in demokratska stranka kot taka je sedaj mrtva. Nekoč si imel Reaganove demokrate, sedaj imaš Trumpove demokrate. Elite so odvrnile volivce vsepovsod, ker niso hotele slišati, kar delavci in volivci srednjega razreda kričijo že leta – osredotočite se na nas, ne pa na uničenje Trumpa," je za Wall Street Journal izjavil demokratski strateg Chris Kofinis.

Nekateri demokrati za zdaj sicer še bolj tiho krivijo 81-letnega predsednika Joeja Bidna, ki da bi se moral prej odločiti, da ne bo kandidiral za drugi mandat, ne pa šele po poraznem junijskem nastopu na televizijskem soočenju s Trumpom. Nato naj bi še predolgo kljuboval pozivom iz stranke, naj odstopi od kandidature. Na koncu je stranko pripravil do tega, da je v imenu enotnosti sprejela Harrisovo, čeprav jih veliko trdi, da bi bili drugi boljša izbira. Komentator medija Daily Beast Michael Daly izpostavlja guvernerko Michigana Gretchen Whitmer in guvernerja Pensilvanije Josha Shapira.

Kakšna bo nova smer stranke?

Za novo smer stranke se bosta ponovno spopadala levo in sredinsko krilo. Slednje želi osredotočenje na gospodarska vprašanja, zmanjšanje kriminala in nezakonitega priseljevanja, kar so osnovne republikanske teme. Levo krilo stranke pa vztraja pri kulturnem boju, na primer glede pravic transspolnih oseb, ki so odvrnile velik del sredinskih volivcev.

"Delavskim volivcem in belopoltim brez višje izobrazbe smo poslali sporočilo, da to ni več njihova stranka," je opozoril svetovalec senatorja iz Vermonta Bernieja Sandersa Faiz Shakir.

Nekateri krivijo tudi izbiro Tima Walza za podpredsedniškega kandidata namesto bolj karizmatičnih osebnosti, kot je na primer spet zmerni Shapiro.