'To je strašljivo': med žrtvami strelskega pohoda tudi nekdanja žena in očim

Nato so policisti prejeli klic o strelih, ki so odjeknili nekaj kilometrov stran od trgovine. Tam je 52-letni strelec ubil žensko. Kasneje so kriminalisti ugotovili, da gre za njegovo bivšo ženo, ranil je tudi njenega nekdanjega partnerja.

"Ne morem si predstavljati, kaj ga je privedlo do tega," je bil po identificiranju šestih žrtev presenečen Lance. "To je strašljivo." Motiv tako ostaja neznan.

Cruma so kasneje izsledili na njegovem domu, po aretaciji pa za njegovo hišo našli še dva mrtva delavca. Eden izmed njiju se je nahajal v terenskem vozilu, drugi pa na cesti. V sosednji hiši so nato našli še ustreljenega Crumovega očima ter očimovo sestro, poroča CNN .

A proti strelcu so do sedaj vložili le eno obtožbo umora, je bil hkrati nekoliko ogorčen šerif, nato pa dodal, da si prizadevajo za vložitev še več obtožnic. Crumu so odredili pripor brez možnosti pogojnega izpusta. Med sledenjem strelcu so zaprli bližnje osnovne šole, piše AP.

Med tem, ko je prestajal čas v zaporu, so mrliški ogledniki javnosti sporočili tudi starosti žrtev. Crumova nekdanja žena je štela 60, ubita delavca sta imela 76 in 59 let, očim in njegova sestra pa 73 oziroma 78 let. Moški v tovornjaku je bil star 59 let.

'Nedolgo nazaj sem izgubila brata. Sedaj še njega'

Po začetnem šoku so z mediji spregovorili tudi očividci in svojci ubitih. Kot je povedal Ethan Cash, ki živi blizu trgovine, pred katero so odjeknili prvi streli, je skozi okno opazil Cruma, kako hodi po parkirišču. "Pogledal sem in videl moškega, ki je hodil s puško," je dejal. Nato je odšel na parkirišče, kjer je našel ustreljenega moškega v tovornjaku. V času streljanja je bil v vozilu z njim tudi njegov brat, ki je Crumu uspel pobegniti nepoškodovan.

Da gre za 59-letnega Boycea je potrdila tudi njegova teta, ob tem pa dejala: "Nedolgo nazaj sem izgubila brata. Sedaj še njega."