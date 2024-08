'To je uničujoče za Putinov režim'

Ukrajina je 6. avgusta izvedla presenetljiv napad na rusko regijo Kursk. Šok ofenziva je Ruse ujela nepripravljene in Ukrajincem omogočila, da so dosegli pomembne zmage na bojišču.

"Ruskemu prebivalstvu in svetu kaže, da je ruski vojni stroj votel," je Billström povedal za Financial Times.

Se pa Ukrajina sicer že sooča z nekaterimi težavami v Kursku. Medtem ko so se ruski vojaki sprva množično predajali Ukrajincem, je Rusija zdaj na teren poslala bolj izkušene čete, da zadušijo invazijo.

Toda Billström ostaja prepričan v odločnost Ukrajine.

"Vojna je tvegan posel. Zagotovo lahko pride do porazov, a Ukrajini nihče ne more odvzeti dejstva, da ji je to enkrat uspelo," je dejal. "In če jim to uspe enkrat, jim bo morda uspelo dvakrat ali celo tretjič."