Naslednja stvar je svetilka, pravi komisarka. "Če je nimate pa ne pozabite na vžigalice in vžigalnik ter seveda vodo, ker voda je življenje." Za švicarski nož pravi, da je njen 'posebni prijatelj' – "18 orodji v samo enem nožu, to morate imeti". Ob tem poudarja, da prebivalci ne smejo pozabiti na zdravila, saj bi jih lahko potrebovali.

"In ne pozabite na hrano, morda boste zelo lačni. Ne pozabite tudi na gotovino. Med krizo je gotovina kralj in vaša kreditna kartica je lahko zgolj kos plastike." Na seznam potrebščin dodaja polnilec in prenosno baterijo. Komisarka svetuje še posedovanje igralnih kart, da se zamotimo in manjšega radia. "To je vse, kar potrebujete, da preživite prvih 72 ur," sklene.