Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Boj 25-letnice proti 'davku na menstruacijo'

Lahor, 25. 10. 2025 15.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
L.M.
Komentarji
13

V Pakistanu, kjer je menstruacija še vedno tabu tema, se 25-letna odvetnica Mahnur Omer podaja v pravni boj, ki bi lahko spremenil življenje več kot 100 milijonom žensk. Njena pobuda pred vrhovnim sodiščem izpodbija sistem davkov na higienske vložke, ki za mnoge ženske zaradi visokih cen in družbenih predsodkov niso dostopni.

Ko se je Mahnur Omer kot deklica v šoli skušala neopazno izmuzniti na stranišče s higienskim vložkom v rokavu, se je počutila, kot da skriva nekaj prepovedanega. Če je katera od učenk omenila menstruacijo, so jo učitelji hitro utišali. Ena izmed sošolk ji je celo rekla, da njena mati vložke dojema kot "razsipavanje denarja".

"Takrat sem pomislila, če družine srednjega razreda razmišljajo tako, si lahko le predstavljamo, kako nedosegljivi so ti izdelki za druge," je v pogovoru z Al Jazeero povedala Omerjeva.

Ta misel jo spremlja še danes. Septembra letos je vložila odmevno peticijo na višjem sodišču v Lahoreju in s tem odprla razpravo o tem, kar sama imenuje "davek na menstruacijo".

Pakistanska vlada že desetletja na podlagi zakona o davku na promet zaračunava 18-odstotni davek na domače higienske vložke in 25-odstotni na uvožene. Po podatkih Unicefa se skupna obdavčitev povzpne na približno 40 odstotkov. V državi, kjer povprečni mesečni dohodek komaj presega 120 ameriških dolarjev (103 evre), paket desetih vložkov stane približno toliko kot obrok za štiričlansko družino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po podatkih Unicefa in organizacije WaterAid iz leta 2024 le 12 odstotkov Pakistank uporablja komercialne higienske vložke. Večina si pomaga s koščki blaga ali drugimi materiali, pogosto brez čiste vode in osnovnih sanitarnih pogojev.

Omerjeva želi to spremeniti. Že kot 16-letnica je zbrala prijateljice in z lastnim denarjem sestavljala "pakete dostojanstva" - majhne torbice z vložki, spodnjim perilom in protibolečinskimi sredstvi - za ženske v revnih četrtih Islamabada. Danes, kot pravnica in študentka podiplomskega študija na London School of Economics, svoj boj nadaljuje po pravni poti. 

Ko je v začetku leta 2025 začela delati na vrhovnem sodišču, se je spoprijateljila s kolegom odvetnikom Ahsanom Jehangirjem Khanom, specializiranim za davčno in ustavno pravo. 

Vložki (slika je simbolična)
Vložki (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Khan, ki je sovlagatelj peticije, pravi, da pri boju proti davkom ne gre le za večjo dostopnost higienskih vložkov; gre za pravičnost. "To je davek na biološko funkcijo," je povedal.

Kot pravi, davčne politike v Pakistanu piše "privilegirana elita, večinoma moški, ki jim ni bilo nikoli treba razmišljati o tem, kaj ta davek pomeni za navadne ženske".

Kljub začetnemu strahu staršev, da "ni pametno iti proti državi", Omerjeva danes čuti ponos in podporo. "Ko pomislim na ta primer, ne vidim sodne dvorane, vidim občutek pravičnosti," je dejala.

Podobno zgodbo kot Omerjeva je doživela tudi Bushra Mahnur. Odraščala je v mestu Attock na severu province Pandžab, v družini s štirimi sestrami. "Vsak mesec sem morala preveriti, ali je dovolj vložkov. Če je prišla moja menstruacija, ko jo je imela tudi ena od mojih sester, je bilo iskanje vložka pravi izziv," pripoveduje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako kot Mahnur Omer se je tudi ona v šoli soočala s sramom. Spominja se, kako je sošolko nekoč zaradi madeža na beli uniformi, ker ji je kri pronicala skozi blago, učiteljica kaznovala tako, da je morala dve uri stati pred razredom. "To je bilo ponižujoče," se spominja Bushra.

Z leti je spoznala, da sram in molk nista osebna, temveč družbena. Raziskave kažejo, da osem od desetih deklet v Pakistanu občuti sram, ko govori o menstruaciji, dve tretjini pa pred prvo menstruacijo o njej sploh nista bili poučeni. Tudi sama Bushra ob prvi menstruaciji pri desetih letih ni vedela, kako ravnati in uporabiti vložek.

Ko so leta 2022 katastrofalne poplave uničile del države, je Bushra opazila, da ženske v kriznih razmerah ostajajo brez osnovnih higienskih pripomočkov. Ustanovila je študentsko organizacijo Mahwari Justice, kar v prevodu pomeni "menstrualna pravičnost". Do danes so razdelili več kot 100.000 menstrualnih paketov, ki vsebujejo vložke, milo, spodnje perilo, detergent in protibolečinska sredstva. 

Deklice v Pakistanu
Deklice v Pakistanu FOTO: AP

A Bushra ni želela ostati le pri pomoči; želela je razbiti molk. Z ekipo je ustvarila rap pesmi in stripe, s katerimi želi destigmatizirati menstruacijo in jo približati mladim.

Tudi Hira Amdžad, ustanoviteljica organizacije Dastak Foundation, poudarja, da se stigma o menstruaciji prepleta z ekonomskimi neenakostmi. "V večini gospodinjstev o denarju odločajo moški. Ko so vložki predragi, se o njih sploh ne pogovarjajo," je povedala. Po raziskavah si več kot polovica žensk v Pakistanu vložkov preprosto ne more privoščiti, poroča Al Jazeera.

Verjame, da odprava davkov ne bi pomenila le cenejših vložkov, ampak bi imela širši družbeni vpliv, od boljšega zdravja žensk do večje prisotnosti deklic v šolah. Po podatkih Združenih narodov je trenutno več kot polovica deklic med petim in 16. letom zunaj šolskega sistema.

Pakistan higienski vložki menstruacija davek
Naslednji članek

V Nemčiji številni protesti, Merza obtožujejo spodbujanja predsodkov

Naslednji članek

Začela se je referendumska kampanja

SORODNI ČLANKI

Levica podala pobudo za bolniško odsotnost zaradi bolečih menstruacij

Bi zakon o bolniški ob boleči menstruaciji povečal diskriminacijo žensk?

Strokovnjakinje: 'Težav bi bilo manj, če bi živele v skladu z menstrualnim ciklom'

Zaradi menstruacije Škotinjam ne bo več treba skrbeti za denarnico

Španska vlada odobrila predlog zakona o bolniški odsotnosti zaradi menstruacije

V japonskem podjetju razmišljajo o ukinitvi 'menstrualnih značk'

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Killing of Hind Rajab
25. 10. 2025 17.02
naslov je ekstremno zavajajoč...davek na pripomočke ob menstruacije krepko plačujejo VSE ženske tako opevanega zahoda...Sicer pa podmiram in se strinjam s to borko za ženske...mogoče bo priborila kaj tudi za vse ženske opevanega " razvitega " zahoda...Na področju Pakistana je bila visoko razvita civilizacija že 3000 let p.n.š. ..od urejenih mest z vso infrastrukturo itd...odtoke in kopalnice so britanci prvič videli prav v deželi, ki se danes imenuje Palistan...pred tem so britanci / in Evropejci hodili na potrebo za grm ...in si brisali rit s peresi bližnjega grma...v takratnem "Pakistanu" so se že pred 5000 leti umivali in kopali...itd ...
ODGOVORI
0 0
Mr Nobady
25. 10. 2025 17.01
Vložki so razsipavanje denarja? Čistiti kri iz oblačil je potem boljše? .. še dobro da sem moškega spola.
ODGOVORI
0 0
kinimod
25. 10. 2025 16.55
+1
Bo Fajonova to zrihtala
ODGOVORI
1 0
GAYPROPAGANDA
25. 10. 2025 16.46
+1
Zato se ljudi iz drugih civilizacij nikoli ne meša!
ODGOVORI
3 2
kita 1111
25. 10. 2025 16.43
+4
In kako lahko pomagaš tem ljudem kateri še zmeraj živijo 50 let za leseno žlico
ODGOVORI
5 1
Killing of Hind Rajab
25. 10. 2025 16.54
-1
lubi Jezus in Marija...civilizacija v Pakistanu / ind / je bila že 3000 let pred našim štetjem...2500 let pred n. š. so imeli visoko kulturo, mesta , knjižnice, kopalnice....itd itd....itd ...O Pakistanu in kulturi nimate pojma...
ODGOVORI
0 1
Buča hokaido
25. 10. 2025 16.43
+1
Kako do nazadnjaški.
ODGOVORI
2 1
Actual Asparagus
25. 10. 2025 16.39
+4
Kje so NVO-je...da se borijo.
ODGOVORI
5 1
seter73
25. 10. 2025 16.36
+9
no in ta razvitost ter njeni inženirji je za levo lgtb sfero ki se ima za vsemogočne voditelje EU prihodnost evrope
ODGOVORI
9 0
Dragica Cegler
25. 10. 2025 16.34
+7
Predlagam,da pokličete Niko.Bo zrihtala takoj
ODGOVORI
8 1
St. Gallen
25. 10. 2025 16.29
+2
Babice so tudi v Yu prale vlozke
ODGOVORI
4 2
marker1
25. 10. 2025 16.16
+11
Edinstvena priložnost za Niko. Tja naj gre fajtat Nika, ne pa tu v Evropi, kjer je že vse urejeno. Takoj bo dobila Nobelovo nagrado.
ODGOVORI
12 1
JOSEPH HAYDN
25. 10. 2025 16.06
+18
Tako razmišljanje Pakistana je v Aziji barbarsko, medtem ko se v Evropo uvaža take ljudi, ker so kulturna obogatitev. Norost
ODGOVORI
18 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306