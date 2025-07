Kot je danes sporočila organizacija Zdravniki brez meja (MSF), je podhranjena četrtina otrok, starih od šest mesecev do pet let, ter nosečnic in doječih mater, ki so jih prejšnji teden pregledali v zdravstvenih ustanovah MSF v Gazi, za kar je okrivila politiko stradanja s strani Izraela.

"Namerna uporaba lakote kot orožja s strani izraelskih oblasti v Gazi je dosegla razsežnosti brez primere, pri čemer tako bolniki kot zdravstveni delavci trpijo zaradi lakote," je v izjavi zapisala MSF.

V bolnišnici MSF v mestu Gaza se je število ljudi, ki potrebujejo oskrbo zaradi podhranjenosti, od sredine maja početverilo, medtem ko se je "stopnja hude podhranjenosti pri otrocih, mlajših od petih let, samo v zadnjih dveh tednih potrojila".

"To ni samo lakota. To je namerno stradanje, ki ga ustvarjajo izraelske oblasti," je poudarila MSF in pozvala Izrael, naj dovoli obsežen dostop hrane in druge pomoči v Gazo.