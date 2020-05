V mestu Minneapolis, kjer je zaradi policijskega nasilja življenje temnopolti George Floyd, je stanje zelo napeto. Tam je tudi več sto pripadnikov nacionalne garde, ki so prišli zaščititi nekatere vitalne točke v mestu – banke in prodajalne. Ljudje na ulicah so besni. Ne gre namreč za prvi primer, ko je zaradi policijskega nasilja življenje izgubil nekdo od ’običajnih’ državljanov. Strah pred policijo je tako prerasel v upor proti nasilju, pove Slovenka iz Minneapolisa.

46-letni George Floyd je v ponedeljek umrl pod kolenom policista Dereka Chauvina. Ta je sedaj obtožen umora, vendar se pojavlja v vprašanje, ali bo to pomirilo besne protestnike, ki vedo, da se problem ni začel in končal pri omenjenem policistu, ampak je precej globlji. "Protestniki prihajajo iz vseh družbenih razredov," pripovedujeKlavdija Dragičević, Slovenka, ki že 20 let živi v Minneapolisu in dodaja, da je med njimi tudi veliko belcev in Latinoameričanov ter ljudi različnih generacij z različno izobrazbo. "To ni samo protest proti rasizmu, je protest proti nasilju policije in drugih vladnih organov. Ljudi je dobesedno strah policije. Medrasnega nasilja ni. Ljudje držijo skupaj in podpirajo eden drugega."

icon-expand FOTO: Klavdija Dragičević icon-chevron-left icon-chevron-right

Naša sogovornica tudi potrjuje, da je bilo frustracijo zaradi policijskega nasilja med ljudmi čutiti že nekaj časa. Tako je bil umor Floyda ’zgolj’ kaplja čez rob. "Frustracija pred umorom Floyda je bila prisotna že dalj časa.Filando Castillo je bil primer s katerim se je napetost občutno poslabšala. Nato je bila ustreljena Justine, belka iz Avstralije. Nedavno se je zgodil podoben umor temnopoltega državljana v zvezni državi Georgia. Stvari v policiji pa se niso spremenile. Policijsko nasilje ni nič novega, vedno je bilo prisotno." Pri tako očitnih oblikah sistematičnega nasilja nad ljudmi, ki ponavadi prihajajo iz delavskega razreda, je doslej najbolj radikalen ukrep s strani policije bil zamenjava policijskih načelnikov. Tako so se zamenjali obrazi, globoko zakoreninjeno sistematično nasilje nad nižjimi družbenimi razredi pa se je nadaljevalo. Minneapolis v plamenih Dan po Floydovi smrti se je na mestu umora začelo zbiranje ljudi. Ti so pred policijsko postajo zahtevali pravico za umorjenega in pozvali k kazenski odgovornosti storilcev. V sredo zvečer in v noči na četrtek pa se je stanje drastično poslabšalo. "V četrtek sem obiskala mesto, kjer je bil George Floyd umorjen. Ljudje so se zbirali, prinašali rože, sporočila, vzklikali njegovo ime. Težko je bilo zadrževati solze." Nato se je odpravila na mesto, kjer je ponoči gorelo. "Občutek je že takrat bil grozen. Razdejanje je bilo očitno. še vedno je bil dim v zraku, stavbe so bile opustošene, trgovine oropane. Ljudje so z vozički transportirati stvari iz trgovine in tovorili avtomobile. Od hrane, otroških igrač, pokrival, blazin, toaletnih pripomočkov. Vse, kar se je dalo, so odnesli," je povedala.

icon-expand FOTO: Klavdija Dragičević icon-chevron-left icon-chevron-right