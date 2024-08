To ni turizem, ampak terorizem! Iztrebki in izginuli paradižniki jezijo domačine

Ošljak ali Lazaret, kot so mu nekoč rekli, je otoček blizu Zadra. "Ni avta, ni prometa, ni trgovin, ni zdravnika, ni lekarne, nič. Za vse moraš običajno poskrbeti s čolnom in iti na sosednji otok ali v Zadar. Ni problema, uživam," je novinarjem o življenju na otoku povedala Lorelain Valčić Ilijaš.

V preteklosti so na otok prihajali le kopalci iz Zadra in redki turisti, ki so bivali v kakšnem otoškem apartmaju – in so cenili samoto tako kot gostitelji, poroča net.hr.

Zdaj je drugače in domačine to moti, pri čemer velja omeniti, da domačinov ni veliko. Otok ima poleti okoli sto prebivalcev, pozimi pa le 10 do 20 stalnih prebivalcev.

Turisti pa jih motijo, ker posegajo v običajen ritem življenja. Pa tudi nesramni so, pravijo domačini.

Ljiljana, ki ima vrt, kjer goji fige, lubenice, paradižnik, blitvo in podobno, je povedala, da sta se tako otok kot njen vrt spremenila, odkar na otok prihajajo turisti na organizirane enodnevne izlete. "Oberejo vse. Fige, paradižnike, limone. Limone poberejo zelene. Poberejo in vržejo proč. To človeka razjezi."

Največja težava otoka je, da nimajo javnega stranišča, pred vojno pa so imeli celo dva. In tako obiskovalcem za takšna opravila ostanejo vrtovi. Glede na situacijo jim domačini tega niti ne zamerijo, zamerijo pa ljudem, ki turiste vozijo na območje brez javnega stranišča.

Ošljak je poleg Velega rata na Dugem otoku edina zaščitena pomembna krajina v Zadarski županiji, zato upajo, da jim bo novi zakon o pomorskem dobru pomagal urediti obisk, županijska luška uprava pa bo določila, kje se lahko privezujejo turistične ladje:"Okupirali so našo obalo. Vsak dan je v povprečju od 10 do 15 čolnov, ves dan. Samo izkrcajo se. Lastniki teh čolnov so zelo neodgovorni."

Mihovil je bil eden od organizatorjev peticije. "To ni turizem, to je terorizem. 116 ljudi je podpisalo peticijo za popolno prekinitev organiziranih enodnevnih izletov turistov na Ošljak," je dejal.

Nekateri medtem situacijo vidijo drugače. Kritiki pravijo, da so minili časi izolacije in da je treba narediti nekaj več reda. In postaviti javno stranišče.