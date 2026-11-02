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'To pošast bi lahko plačevali še leta': Italijani besni zaradi zasežene jahte

Trst, 02. 11. 2026 16.03 pred 53 minutami 2 min branja 19

Avtor:
Ne.M.
Jahta A

V Trstu že več kot štiri leta kazi pogled na pristanišče draga orjaška jahta, katere vzdrževanje po besedah tamkajšnjega župana italijanske davkoplačevalce stane milijone evrov. Gre za 143 metrov dolgo futuristično jadrnico Jahta A, eno največjih na svetu, vredno okoli 600 milijonov dolarjev, ki je v lasti ruskega oligarha Andreja Igoreviča Melničenka. Marca 2022 je bila v Trstu na vzdrževanju, ko so po ruski invaziji na Ukrajino sledile obsežne sankcije proti Rusiji in zasegi premoženja ruskih bogatašev. Med zaseženim premoženjem se je znašla tudi po mnenju mnogih "najgrša jahta na svetu".

Njen videz zaznamujejo skoraj nevidna okna, vdelana v bleščeč oklep iz jekla. Trije vrtljivi jambori iz ogljikovih vlaken segajo v višino osemnadstropne palače in že leta oblikujejo prepoznavno silhueto tržaškega pristanišča, kjer vsak teden pristajajo številne križarke.

Septembra 2025 je tržaški župan Roberto Dipiazza javno odprl vprašanje, kdo pravzaprav plačuje stroške priveza in vzdrževanja jahte. Razmere je označil za sramotne ter celo zagrozil, da bodo plovilo prodali ali ga odpeljali drugam.

Mega jahta A v Tržaškem zalivu
Mega jahta A v Tržaškem zalivu
FOTO: Shutterstock

Kot je povedal za CNN, stroški, potrebni za ohranjanje jahte v plovnem stanju, znašajo približno 30.000 dolarjev na dan (okoli 25.800 evrov na dan) oziroma skoraj 11 milijonov dolarjev na leto (okoli 9,5 milijona evrov). V ta znesek so vključeni plače 20-članske posadke, gorivo za delovanje generatorjev, specializirano čiščenje, varovanje in zavarovanje plovila.

'To pošast bi lahko plačevali še leta'

Po italijanski zakonodaji je treba zaseženo plovilo vzdrževati, zato ga oblasti ne smejo prepustiti propadanju ali potopu. Če bodo sankcije proti Melničenku nekoč odpravljene, bo moral za vrnitev jahte povrniti vse stroške njenega vzdrževanja.

"Na koncu ga bo verjetno stalo manj, če kupi novo jahto, kot če povrne vse, kar smo porabili zanjo," je dejal župan Dipiazza. "In kaj potem ostane nam? To pošast bi lahko plačevali še leta."

Melničenko, katerega premoženje ocenjujejo na okoli 20 milijard dolarjev, je poleti 2022 izpodbijal zaseg jahte. Trdil je, da plovilo ni neposredno v njegovi lasti, temveč pripada družbi Valla Sails prek sklada, ki ga je ustanovila njegova žena. Primer je najprej obravnavalo sodišče v Rimu, nato pa je prišel pred Sodišče Evropske unije, ki je leta 2025 odločilo, da ima Italija pravico jahto obdržati zaseženo, hkrati pa tudi dolžnost, da jo vzdržuje.

Ni edina

Jahta A pa ni edina ruska jahta, ki Italijane stane. V toskanskem pristanišču Marina di Carrara je za visokimi zidovi privezana 142 metrov dolga superjahta Šeherezada, ki jo skrivajo pred radovednimi pogledi in obenem varujejo.

Čeprav je uradno povezana z direktorjem družbe Rosneft Eduardom Hudajnatovom, je pokojni ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni trdil, da v resnici pripada ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

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KOMENTARJI19

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Maribor?an 1
02. 11. 2026 17.43
Zasega brez pravne podlage!!!!! Na koncu ste nam dokazali da vse kaj kupimo nam na žalost nič ne pripada in hvala vam da ste mi odprli oči in bolj pametno je da ne kupimo nič ker na koncu ali je tvoje ali ni ti vzamejo če hočejo
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0 0
Na pol ovca
02. 11. 2026 17.38
Kot sem napisal 2022 EU ovce bodo palčale na sam vzdrževanje ampak tudi odškodninu lastniku za zaseg in to kot sedaj izgleda v roku leta dni
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0 0
anatomija
02. 11. 2026 17.34
potopit to napoto pa bo mir in okli nje bo hitro oaza za morsko življenje
Odgovori
+2
2 0
Samo.Jst
02. 11. 2026 17.34
Bila je na popravilu. V neposredni bližini je ladjedelnica za križarke, kar se pravi da imajo vso potrebno infrastrukturo za potegniti tudi ladjo takšne velikosti na suho in jo priklopiti na javno omrežje namesto da gonijo agregate.... ampak ne
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0 0
aco scer
02. 11. 2026 17.33
Z dobrimi odvetniki, mu ne bo treba plačati prav nič nazaj, saj je bila zasežena povsem protipravno ozirmo je bilo tako, kot v času nacistične Nemčije, ko so si pač zakon prilagodili in zasegali, kar se je dalo...no na koncu vemo, da se stvari vračajo pravim lastnikom/dedičem in to celo z odpravninami, tako da ljubi Italijani, nasedli ste brezveznim sankcijam EU in ZDA in boste pač še malo dražje plačali kot vsi ostali :D
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-1
0 1
yss
02. 11. 2026 17.32
Na svetovni ravni bi morala biti določena zgornja meja bogastva, ki ga lahko posameznik ima.. n. pr. milijarda premoženja. Vse ostalo, bi moral vrniti v javno dobro, kot je zdravstvo, šolstvo, množičen šport, izboljšanje zraka, vode, zemlje... itd.
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+1
1 0
Aleks975
02. 11. 2026 17.30
Jaz bi bil del 20 članske posadke te 143m jahte...Agregati delajo samo za njih tv,ozvočenje,gretje,žurke,jacuzzi,ležalniki,sončenje🤣...plača laufa ...spanje hrana šou program...sami garači...Strezejo sami sebe😁. Garaško
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0 0
macolagobec
02. 11. 2026 17.29
Italijanska država ne zna menedžirat z zaplenjenim premoženjem. Lahko pa najamejo mene, da najprej zbrcam vse nesposobne uradnike ven iz pisarn, pripeljem svojo ekipo in zalaufam biznis, od katerega bom obogatel tako jaz kot Italija bo dobila svoj delež. Torej bi v tem primeru Italija imela profit ne pa totalno zgubo !!!!!
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0 0
dobrabejba35
02. 11. 2026 17.27
Bwahaha, sankcije delujejo 😂
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+0
1 1
Brus1234
02. 11. 2026 17.26
Posadka je, gorivo je tudi, plačnik je država... se gremo peljat do Dubrovnika in nazaj
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+1
1 0
Brus1234
02. 11. 2026 17.27
Pa še dobro, da ni privezana v Kopru, bi Slovenija že pokleknila pod stroški.
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0 0
ŠPEKULANT
02. 11. 2026 17.22
Ladija triglav, bi morala biti zmeraj zravan privezana, ☝️ saj ona čuva jadrnico
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+1
1 0
MarkoJur
02. 11. 2026 17.19
Sankcije so uperjene PROTI Evropejcem, to je še en dokaz...
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+2
3 1
mario7
02. 11. 2026 17.14
Še en dokaz da sankcije delujejo.
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+2
3 1
proofreader
02. 11. 2026 17.07
Kaj pa je razlog, da je ne uporabljajo?
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+2
3 1
macolagobec
02. 11. 2026 17.30
Nesposobnost !!!!
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0 0
Samo.Jst
02. 11. 2026 17.32
Kot da bi ti tebi zaplenili avto in bi v času, dokler ne plačaš potrebnega, ga dali kakšnemu taksistu v najem.
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0 0
Antifriz
02. 11. 2026 17.35
Nesposobna vlada
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0 0
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