'To so agresivna in nevarna dejanja', 'Branili bomo vsak pedenj ozemlja Nata'

Varnostni svet ZN je imel v petek izredno zasedanje o ruskem vdoru v poljski zračni prostor. Državni sekretar na poljskem zunanjem ministrstvu Martin Bosacki je dejal, da je pred zasedanjem dobil pisno podporo 40 držav članic ZN z obsodbo ruskega dejanja. Predstavnica ZDA Dorothy Shea je zagotovila, da bodo ZDA branile vsak pedenj ozemlja Nata.

Članicam Varnostnega sveta je o vdoru ruskih dronov v zračni prostor Poljske v noči s torka na sredo poročala pomočnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo, vendar ni povedala nič novega in je tudi sama dejala, da govori le o tem, kar je bilo že objavljeno. "To ni nesreča. To so agresivna in nevarna dejanja, saj je težko verjeti, da bi tako veliko dronov nenamerno letelo tako daleč nad ozemljem Poljske," je dejal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar in izrazil trdno solidarnost Slovenije s Poljsko ter ostro obsodil rusko širitev vojne proti Ukrajini.

Droni Gerbera, ki so padli na Poljskem

Rusijo je opredelil kot resno kršiteljico Ustanovne listine ZN, ki ogroža mednarodni mir, njena dejanja pa opredelil kot taktiko teroriziranja. "Slovenija poziva Rusijo naj preneha z neodgovornim obnašanjem in se začne resno pogajati o miru," je med drugim dejal Žbogar. "Naj ne bo dvoma, da bomo branili vsak pedenj ozemlja zveze Nato," pa je zagotovila vršilka dolžnosti veleposlanice ZDA Dorothy Shea in dodala, da se Washington posvetuje s Poljsko in drugimi zaveznicami v skladu s 4. členom severnoatlantske pogodbe.

'To ni bila napaka'

Bosacki je Rusiji očital, da s svojimi obtožbami na račun Ukrajine in drugih držav v bistvu priznava lastne zločine. Poljska delegacija je prvič v zgodovini zaprosila za zasedanje Varnostnega sveta zaradi ruskega namernega kršenja zračnega prostora. "Vemo, da to ni bila napaka," je dejal državni sekretar na poljskem zunanjem ministrstvu Martin Bosacki in ruskega veleposlanika obtožil laganja.