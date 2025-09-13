Svetli način
Tujina

'To so agresivna in nevarna dejanja', 'Branili bomo vsak pedenj ozemlja Nata'

New York, 13. 09. 2025 09.18 | Posodobljeno pred 9 minutami

Avtor
STA
Komentarji
5

Varnostni svet ZN je imel v petek izredno zasedanje o ruskem vdoru v poljski zračni prostor. Državni sekretar na poljskem zunanjem ministrstvu Martin Bosacki je dejal, da je pred zasedanjem dobil pisno podporo 40 držav članic ZN z obsodbo ruskega dejanja. Predstavnica ZDA Dorothy Shea je zagotovila, da bodo ZDA branile vsak pedenj ozemlja Nata.

Članicam Varnostnega sveta je o vdoru ruskih dronov v zračni prostor Poljske v noči s torka na sredo poročala pomočnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo, vendar ni povedala nič novega in je tudi sama dejala, da govori le o tem, kar je bilo že objavljeno.

"To ni nesreča. To so agresivna in nevarna dejanja, saj je težko verjeti, da bi tako veliko dronov nenamerno letelo tako daleč nad ozemljem Poljske," je dejal slovenski veleposlanik Samuel Žbogar in izrazil trdno solidarnost Slovenije s Poljsko ter ostro obsodil rusko širitev vojne proti Ukrajini.

Droni Gerbera, ki so padli na Poljskem
Droni Gerbera, ki so padli na Poljskem FOTO: Telegram

Rusijo je opredelil kot resno kršiteljico Ustanovne listine ZN, ki ogroža mednarodni mir, njena dejanja pa opredelil kot taktiko teroriziranja. "Slovenija poziva Rusijo naj preneha z neodgovornim obnašanjem in se začne resno pogajati o miru," je med drugim dejal Žbogar.

"Naj ne bo dvoma, da bomo branili vsak pedenj ozemlja zveze Nato," pa je zagotovila vršilka dolžnosti veleposlanice ZDA Dorothy Shea in dodala, da se Washington posvetuje s Poljsko in drugimi zaveznicami v skladu s 4. členom severnoatlantske pogodbe.

'To ni bila napaka'

Bosacki je Rusiji očital, da s svojimi obtožbami na račun Ukrajine in drugih držav v bistvu priznava lastne zločine. Poljska delegacija je prvič v zgodovini zaprosila za zasedanje Varnostnega sveta zaradi ruskega namernega kršenja zračnega prostora. "Vemo, da to ni bila napaka," je dejal državni sekretar na poljskem zunanjem ministrstvu Martin Bosacki in ruskega veleposlanika obtožil laganja.

Preberi še Nato bo okrepil prisotnost na vzhodnem krilu

"Enako retoriko so pred desetletji uporabljali sovjetski diplomati, ko so napadli Češkoslovaško in Poljsko. Rusija želi v regiji sprožiti požar. Ne smemo dopustiti, da bi kršenje zračnega prostora postalo sprejeta norma. Rusija krši in kaže prezir do osnovnih norm mednarodnega prava. Naša odločnost, da stojimo ob strani Ukrajini in branimo načela suverenosti in ozemeljske celovitosti, ostaja neomajna," je dejal.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je Poljsko obtožil, da krivi Rusijo brez dokazov. Trdil je, da so 10. septembra napadli ukrajinske objekte vojaške industrije, njihovi drobni z maksimalnim dosegom 700 kilometrov pa naj ne bi bili sposobni leteti tako daleč na Poljsko, ki jo je pozval naj se raje pogaja z Rusijo, kot pa izvaja "megafonsko diplomacijo". Obenem je za "histerijo" okrivil še ukrajinske zahodne zaveznice.

rusija poljska droni varnostni svet ukrajina
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
13. 09. 2025 09.37
UKRAJINA IN BRUSELJ dela vse, da bi prišlo do tretje svetovne..uporabljajo socialistične metode Dolfa za napad..)) že vodene laži in provokacije druge svetovne..
ODGOVORI
0 0
UnknownIdentity
13. 09. 2025 09.37
“Slovenija poziva Rusijo” spet smetarijo nasi tam ko jih ne briga.. Rusija se SLO samo smeji ce nas napadejo je SLO konc v 1 uri. Raj naj resujejo probleme doma.. ahh to pa ne treba se pomembnega delat
ODGOVORI
0 0
2mt8
13. 09. 2025 09.36
+1
Jaz se bolj vprašam kaj sploh Rusi zmorejo osvojit s pol stoletja starim sovjetskim orožjem v današnjih časih? Bore malo.
ODGOVORI
1 0
planinec123
13. 09. 2025 09.34
-2
Zahod gospodarsko in finančno tone, rešiti se hoče z zoborozevanjem in vojnami.
ODGOVORI
0 2
jebivoje
13. 09. 2025 09.34
+0
se ne bi čudil če se bo izkazalo da je to ukrajinsko maslo
ODGOVORI
2 2
