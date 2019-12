Točka preloma: število moških kadilcev prvič začelo upadati

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaznala pomemben obrat pri uživanju tradicionalnih tobačnih izdelkov – cigaret, pip, cigar, vodnih pip in drugih tobačnih izdelkov. Ugotovili so, da se število moških, ki uživajo omenjene tobačne izdelke, zmanjšuje, kar je prvič, odkar spremljajo globalno tobačno epidemijo. Prepričani so, da je razlog v strožji tobačni politiki držav in vse večji ozaveščenosti ljudi o škodljivosti kajenja.

"Upad v uživanju tobaka med moškimi je točka preloma v boju proti tobaku," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Več let smo bili priča neprestanemu naraščanju števila moških, ki uživajo smrtonosne tobačne izdelke. Toda zdaj, prvič v zgodovini, opažamo trend upadanja pri moških, kar je posledica strožjih ukrepov vlad proti tobačni industriji. WHO bo še naprej tesno sodelovala z državami, da ohrani ta padajoči trend," je še dodal.