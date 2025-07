Na smrtonosni tobogan na Rabu že lani opozarjala slovenska družina, so svarila prezrli?

"Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo na teh toboganih zgodila tragedija," svojo pripoved začenja oče dveh otrok, ki je z družino lani poleti dopustovali na Rabu. "Naša otroka sta se skupaj z otrokoma prijateljev dvakrat spustila po toboganu, nakar sem rekel, da je dovolj in da gremo stran – celotna infrastuktura je v poraznem stanju, vse zarjavelo in prenevarno – celo za odrasle, kaj šele otroke," razlaga oče, ki želi ostati anonimen (njegovo ime hranimo v uredništvu). Otroka družine, ki je dopustovala z njimi, sta se nato še nekajkrat spustila, nakar je eden od njiju do staršev prišel ves okrvavljen. Na nevzdrževanem spoju med plastičnimi deli tobogana si je poškodoval glavo.

'Za varnost na toboganu se ni zmenil nihče'

Nato pa nov šok: delavec, ki je zaračunaval vstopnino in je bil po besedah očeta v "čudnem psihofizičnem stanju" oziroma vidno pijan, otroku sploh ni ponudil pomoči, ampak zgolj odvrnil, naj bolj pazijo na svoje otroke. "Ni ga zanimalo, kaj je z otrokom narobe, niti kdo mu bo nudil pomoč. Pri sebi ni imel prve pomoči, pravzaprav se sploh nihče ni zmenil za varnost na toboganu" je ogorčen. Nesreča se je zgodila 24. avgusta 2024 okoli 17.30, družina pa je bila nato primorana sama poklicati na pomoč reševalno službo. "Otrok je dobil štiri šive na glavi in le srečni smo lahko, da ni bilo hujšega ter smo ga lahko odpeljali domov." Da takšna nesreča še zdaleč ni prva, so jim povedali zaposleni v bližnjem lokalu Trstika – "da se vsaj enkrat letno zgodi huda nesreča, kar je potrdil tudi reševalec, ki je prišel oskrbet otroka". Dejali so jim, da se je podobno zgodilo tudi leto pred tem (2023), ko si je turistka poškodovala obe roki.

Tudi inšpektorat o stanju tobogana obveščen

Pod Državni inšpektorat Republike Hrvaške sodijo med drugim sektorji za zaščito potrošnikov, sanitarna inšpekcija, Sektor za nadzor v turizmu in gostinstvu, delovna ter gradbena inšpekcija. Področni urad v Reki opravlja inšpekcijski nadzor na področju Istrske županije, Liško-senjske in Primorsko-goranske županije, ter mesta Pag in občin Kolan in Povljana.

Oče pa je v zvezi z dogodkom nato podal tudi uradno prijavo na hrvaško sanitarno inšpekcijo oziroma Državni inšpektorat Republike Hrvaške (dokument je v celoti pripet na dnu članka). "Tobogani so v izjemno slabem stanju in presenečeni smo, da tak tobogan v današnjem času sploh lahko obratuje," jih je opozoril. "Menim, da boste morali opraviti inšpekcijski pregled delovanja, da preprečite najhujše. Če se to zgodi, vas opozarjam, da bom to prijavo posredoval medijem in dokazal, da ste bili o težavi pravočasno obveščeni, vendar niste ukrepali," je zapisal v lanski prijavi. Iz reškega inšpektorata so mu nato odgovorili šele 15. oktobra. "Glede poziva, ki ste ga posredovali, vam sporočamo, da je 17. septembra višji tržni inšpektor nad poslovanjem vodnega tobogana (Aquagan) /.../, s katerim upravlja podjetje Zip-line d.o.o. /.../ ugotovil kršitve Zakona o obči varnosti proizvoda," so zapisali. Zoper upravitelja tobogana pa da so izrekli "upravne in prekrškovne ukrepe".

Odgovor Državnega inšpektorata RH glede tobogana Aquagan FOTO: 24ur.com icon-expand

Da so s tobogani v Loparju, kjer se je prejšnji teden smrtno ponesrečila malčica, težave, so sicer v preteklosti opozarjali tudi domačini. Pravijo, da že leta vodni park Aquagan ni bil deležen nikakršne obnove, vse od njegovega odprtja sredi 90. let. Okoli njega so pločevinaste lope in dotrajan beton, na vhodu pa zarjavel znak z napisom, da so aktivnosti na njem "na lastno odgovornost". Policijska preiskava tragičnega dogodka sicer še poteka.

Da je Lopar vedno bil družinska destinacija, prilagojena otrokom, in da takšne tragedije ne pomnijo, je dejal župan Zdenko Jakuc. "Ta park obratuje že leta, česa podobnega še nismo doživeli," zatrjujejo tudi v Turistični skupnosti Lopar. Dopis slovenske družine pristojnim inšpekcijam govori drugače.

Lastniku vodnega parka Josipu Ivaniću je Primorsko-goranska županija desetletno koncesijo za koriščenje oziroma uporabo morskega javnega dobra podelila dvakrat – leta 2008 in 2019. Komisija za spremljanje izvrševanja sklepov in koncesijskih pogodb po poročanju 24sata trdi, da v tem obdobju zoper lastnika ni prejela nobenih pritožb, prav tako ni zabeležila nobenih posebnih opažanj oziroma mu izrekla navodil. Hrvaški novinarji so ob tem na Primorsko-goransko županijo naslovili vprašanja, ali je tam bil kdaj opravljen inšpekcijski pregled, ki bi se osredotočal na varnost in stanje same konstrukcije tobogana, pa tudi okoliških površin. "Pogodba zavezuje koncesionarja, da ravna v skladu s predpisi, ki veljajo za dejavnosti, ki so predmet pogodbe – torej, da pridobi vsa potrebna dovoljenja za obratovanje v skladu z zakoni in podzakonskimi akti," so sporočili z županije. V zvezi s kriminalistično preiskavo nesreče so nedavno prejeli dopis ministrstva za notranje zadeve, Policijske uprave Županije Poreč in Izpostave Rab. Kot so poudarili, z njimi sodelujejo, o drugih nadzorih, ki niso v njihovi pristojnosti, pa ne morejo govoriti.

Vodni park Aquagan se nahaja na priljubljeni Rajski plaži v Loparju. FOTO: Profimeda icon-expand