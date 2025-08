'Tobogan so znova zagnali le pol ure po tem, ko je helikopter odpeljal deklico'

icon-expand FOTO: Bralka

"Vodni park je trenutno zaprt, zapečaten s trakom državnega inšpektorata in policije. Prvega so namestili dan po nesreči, policijskega šele pred kratkim," je za 24ur.com pojasnila Slovenka, ki z družino že leta počitnikuje v kampu, nedaleč od vodnega parka Aquagan v Loparju. Po tem, ko smo razkrili, da se je nesreča na toboganu na Rabu zgodila že lani, slovenska družina pa je takrat inšpekciji podala uradno prijavo glede stanja vodnega parka, tudi ona poudarja, da je celotna infrastruktura v poraznem stanju.

"Tobogani so uničeni, robovi ostri, vse je zarjavelo in poškodovano. Že leta ne pazijo na nobeno varnost. Spodaj je le pobiralec žetonov, na vrhu, pri spustu, nikogar. Prav tako nihče ne spremlja dogajanja ob bazenu – ki pa je občutno premajhen," opisuje. "Vsak, ki tobogane uporablja, pričakuje, da bo varno. In tudi lanska poškodba otroka ni bila prva. To se dogaja dnevno, seveda pa ureznin nihče ne bo šel prijavljat policiji," pravi. A ne le sama nesreča, pretresel jo je tudi odziv upravljalca. "Vodni park je znova zagnal pol ure po tem, ko je helikopter odpeljal deklico," je zgrožena. Nemoteno naj bi obratoval še ves naslednji dan, do popoldneva, ko so se oglasili hrvaški državni inšpektorji in ga zaprli. A zakaj tega niso storili že prej – po vseh opozorilih, nesrečah in celo prepovedi obratovanja? Hrvaška policija je v preiskavi namreč ugotovila, da je 75-letni upravljalec omogočil uporabo tobogana kljub izdani inšpekcijski odločbi, ki je to izrecno prepovedala. "Kje je bil kdo, ki bi to preverjal? Zakaj nikogar ni bilo blizu?" se sprašuje slovenska turistka, ki sicer želi ostati anonimna (njeno ime hranimo v uredništvu).

Medten pa se je na naše poročanje o lanskoletni nesreči slovenske družine odzval lastnik in upravljalec vodnega parka Josip Ivanić. "Laži! Kako se je zgodila tragedija? Jaz imam za njih vprašanje," je dejal po poročanju hrvaškega časnika Jutarnji list. Ivanić je sicer lansko nesrečo in prijave, ki jih je podala družina, potrdil. "Ta otrok se je peljal po rdečem toboganu, ki ima na enem delu oster ovinek in če se ne uležeš, te malo vrže nazaj. Zadel je plastiko. Takrat je prišel inšpektor, ki je fotografiral vse spoje. Ampak ta Slovenec govori na pamet, kar pa jaz povem, so dejstva," pravi. Hrvaški novinarji so ob tem na Državni inšpektorat Republike Hrvaške poslali vprašanja glede ukrepov, ki so jih od takrat sprejeli. Odgovorili so le, da glede postopanja inšpektorata v vodnem parku na Rabu, in ker ministrstvo za notranje zadeve tam še opravlja preiskavo, v tej fazi več informacij ne morejo posredovati. Povpraševanje o tem, kako spremlja koncesionarja, so poslali tudi Primorsko-goranski županiji, odgovora (še) niso prejeli. Z vodnim parkom Aquagan upravlja Ivanićevo podjetje Zip-line d.o.o., ki je registrirano za dejavnosti zabaviščnih in tematskih parkov in je imetnik koncesije na tem pomorskem dobru. Lani je podjetje po navedbah Jutarnjega lista poročalo o prihodkih v višini 55.900 evrov (izguba 20.700č evrov), leta 2023 je zaslužilo 56.100 evrov (9500 evrov izgube), leta 2022 je ustvarilo 34.500 evrov prihodkov (in ravno toliko izgube), leta 2021 pa so prihodki podjetja znašali rekordnih 71.800 evrov (pri čemer je bilo 23.0000 evrov čistega dobička). Ivanić je lastnik in direktor podjetja, ki ima sicer dva zaposlena in je bilo ustanovljeno leta 2018. Leta 2019 je podjetje od Primorsko-goranske županije prejelo desetletno pomorsko koncesijo za komercialno uporabo obstoječega Aquagana s spremljajočimi objekti v zalivu Crnika v občini Lopar.

'Iščejo neke nove standarde, a imam star vodni park'

"Zdaj vsi govorijo o tehničnih pogojih, jaz pa imam standarde, po katerih je bil vodni park zgrajen. To so standardi iz tistega časa, zdaj pa želijo od mene neke nove. Kako naj imam nove standarde za star vodni park? Imam gradbeno dovoljenje, lokacijski načrt," pravi Ivanić. Kot še dodaja, že pet dni z odvetniki in inšpektorji vse analizira. Navedbe, da park ni vzdrževan, pa je označil za laž, ker da vsako leto vse pripravijo na novo sezono. Na vprašanje, kako se je po njegovem potem zgodila tragedija, pa odgovarja: "In zakaj je šel z otrokom, starim leto in deset mesecev, v vodni park?" Kot dodaja, povsod piše, da so spusti po toboganih na lastno odgovornost. "Tukaj na tabli piše tudi, da otroci do šestega leta ne smejo (noter) brez spremstva, prepovedana je hoja po toboganu, prepovedano ustavljanje, prepovedano se je z rokami loviti ob straneh," našteva Ivanić ter dodaja, da je otrok padel s položnega dela.

Josip Ivanić je imel v 90. letih registrirano obrt za gradbene storitve, še zmeraj pa je lastnik aktivnega podjetja Lukovac, ki se ukvarja s pomorskim prometom in ki je bilo pred podjetjem Zip-line d.o.o. imetnik koncesije za upravljanje z vodnim parkom. Iz dokumenta iz leta 2018 je razvidno, da je bila prva koncesija podeljena leta 2008, a so leta 2010 podpisali dodatek k pogodbi še za desetletje. Letna pristojbina je znašala 42.500 hrvaških kun (okoli 5640 evrov). "Koncesionar je v celotnem obdobju redno upravljal območje, plačeval koncesijsko dajatev, Komisija za spremljanje izvajanja koncesijskih sklepov in pogodb v Primorsko-goranski županiji pa pri rednih pregledih na (tem) območju ni imela pripomb na njegovo delo oziroma mu ni predlagala nobenih ukrepov," piše v dokumentu. Tega leta je, kot še izhaja iz dokumenta, županija prejela vso potrebno dokumentacijo: informacije lokalnega upravnega oddelka ter potrdilo državnega odvetništva, da v zvezi s koncesionarjem ne teče noben upravni ali sodni postopek, ali obstajajo posebni pogoji za (nadaljnjo) podelitev oziroma podaljšanje koncesije.

'Gre za pomemben infrastrukturni objekt in dobro turistično ponudbo'