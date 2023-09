Toča v velikosti žogic za golf 'zradirala' kmetijske površine

Večji del Španije so minuli konec tedna zajela močna neurja, ki so največ škode povzročila v provincah Vizcaya, Castellon, Valencia in Albacete. Od tam poročajo o toči v velikosti žogic za golf.

Ena izmed huje prizadetih občin je Villatoya, kjer je močno neurje s točo ulice prekrilo z belo ledeno odejo in povzročilo obsežno škodo na zgradbah in drugi infrastrukturi. Neurje je nato zajelo še regijo Plana de Utiel-Requena v provinci Valencia, kjer je toča pustošila po tamkajšnjih vinogradih tik pred trgatvijo. Po podatkih združenja kmetov je poškodovanih več sto hektarjev vinogradov. Španski meteorologi napovedujejo, da se bo nestabilno vreme nadaljevalo tudi v tem tednu. Sredi tedna bodo državo znova zajela neurja, najbolj na udaru bodo območja na vzhodni obali in Balearski otoki, poroča El Tiempo.