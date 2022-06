Toča, večja od žogice za golf: neurje vzelo življenje

Neurje je Francijo zajelo včeraj. Kot je danes sporočil francoski notranji minister Gerald Darmanin, je v bližini Rouena na severu države umrla ženska, ujeta pod avtomobilom, ki ga je odnesla voda.

Med poškodovanimi je tudi 13-letni deček, ki je v kritičnem stanju, je dejal Darmanin.

Močno deževje in nevihte so sicer prizadele večji del Francije. V departmajih Landes in Gers na jugozahodu države je toča, ki je bila večja od žogice za golf, povzročila veliko škodo. Samo v Gersu naj bi bilo prizadetih od 4000 do 5000 hektarjev vinogradov in več deset tisoč hektarjev obdelovalnih površin.