Toča velikanka klestila na severovzhodu Italije, strela zanetila požar

Toča s premerom več centimetrov je padala tudi v mestih Sacile, Fiume Veneto, Azzano Decimo in San Vito al Tagliamento. Italijanski mediji ob tem poročajo tudi o močnih sunkih vetra, ki so spremljali silovite nalive.

Škodo so zabeležili predvsem v Destri Tagliamento, zlasti v Sacile in Fontanafreddi, kjer je padala toča s premerom do sedem centimetrov. Ledena zrna so poškodovala strehe, avtomobile, rastlinjake in kmetijske pridelke.

Neurje je sicer prizadelo tudi območje od Varma do Fiumicella. Na delu so bili gasilci iz Latisana, Cervignano Codroipo in San Daniele. Regionalni operativni center je prejel poročila o lokalnih poplavah, podrtih drevesih in vejah na cestišču.

O škodi na strehah hiš so poročali tudi v Palmanovi, v občini Resia pa je strela zanetila gozdni požar.