Ogromna 20-centimetrska toča v severni Italiji, padel bi lahko nov rekord

Kot poroča portal Pordenone today, je prva nevihta območje prešla med 20.30 in 21.30, druga pa med 23.00 in 24.00. Obe sta povzročili ogromno škodo. Zabeležili so točo v velikosti 10 centimetrov in močan veter s sunki okoli 100 kilometrov na uro, ki sta veliko preglavic povzročila v prometu. Številni avtomobili so popolnoma uničeni, zaustavljen je bil tudi železniški promet na progi Pordenone–Videm. 12 tisoč ljudi je ostalo brez elektrike.