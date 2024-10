Todorić pravi, da je blokiral Fortenovo. Fortenova: 'Nismo blokirani'

Kot poroča Net.hr, je Todorić navedel, da so bila "na podlagi odločitve sodišča v Amsterdamu z dne 17. oktobra 2024 sredstva blokirana in Fortenova ni smela plačati zneska 27 milijonov evrov družbi, ki je bila del ruske banke VTB na evropskem trgu (zdaj "OWH" v likvidaciji)". A na povpraševanje novinarjev so v Fortenovi zatrdili, da podjetje ni v blokadi. "Fortenova Group TopCo ni blokirana. V teku je spor med družbama OWH SE i. L. (prej VTB Europe) in družbo Adria. Fortenova Group TopCo je pred tem deponirala znesek, ki ga dolguje OWH SE i. L., na depozitni račun pri nevtralnem agentu, ki bo izplačilo s tega računa izvedel v skladu s pravnomočno sodbo," je navedla Fortenova.

Kot so še izvedeli, je Fortenova v procesu razpletanja razmerij z ruskimi lastniki nakazovala denar na tovrstni posredniški račun, kjer naj bi denar ostal do razsodbe sodnega postopka. Po Todorićevi izjavi je blokiral denar na tem računu. Podjetja Adria so se vmešala v sodni postopek, ki je obravnaval poskus Fortenove in ruske banke, da kljub blokadi podjetij Adria izplačata milijonski znesek. 22. aprila 2024 so nato na podlagi sodbe sodišča na Nizozemskem družbe Adria uspešno vzpostavile blokado številnih premoženjskih postavk, vključno z lastniškimi deleži ruskih bank v Fortenovi. Višina blokade je 1,1 milijarde evrov. Todorićeva strategija je, da so še naprej zamrznjena sredstva vseh, ki so zajeti v tožbah v EU, in tako naj bi še naprej preprečevali dvig denarja, ki ga tožene ruske banke poskušajo zaslužiti s Fortenovo. "Zelo pomembno je, da je pravosodje tisto, ki bo obravnavalo tajne stike in nezakonite dogovore, ki so jih Plenkovićeva administracija in različni posamezniki sklepali z ruskimi bankami, da bi izvedli ugrabitev Agrokorja. Hrvaške institucije so se izkazale za nemočne pri preiskovanju nezakonitih dejanj in preprečevanju radikalnih kršitev osnovnih pravic ter so pokazale le pripravljenost preganjati tiste, ki jim je bilo ukradeno premoženje. Posledice zasega Agrokorja bodo zdaj preučevala nekatera druga sodišča in druge instance v tujini," pravi Todorić.