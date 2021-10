Tok lave ogroža nove domove: razmere so se znova zaostrile

Od začetka izbruha je moralo domove zapustiti več kot 6000 ljudi, lava je uničila številne hiše in kmetijske površine, zlasti nasade banan.

Medtem so na območju Callejona de la Gata umaknili opozorilo ljudem za gibanje na prostem. Tega so izdali, ker je obstajala nevarnost sproščanja strupenih plinov v ozračje, potem ko je lava dosegla cementarno. Ker danes niso namerili zvišane koncentracije strupenih plinov, so opozorilo umaknili.

La Palma je eden od otokov v Kanarskem otočju. Otok je sicer turistično precej manj razvit kot Tenerife ali Gran Canaria, glavna gospodarska dejavnost je pridelava banan.