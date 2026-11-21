Poslanec avstralske zvezne države Novi Južni Wales iz vrst liberalcev se je za nekoliko drugačno slovo odločil v četrtek, manj kot mesec dni po tem, ko je napovedal odhod iz politike, poročajo tuji mediji. Svoj poslovilni nagovor je sklenil z vprašanjem, ki je bilo precej pomembnejše od vseh, ki jih je v desetletju političnega delovanja zastavil v parlamentu.

"Moje zadnje vprašanje kot poslanca Ryda je namenjeno moji veliki ljubezni Natalie: ali se boš poročila z mano?" je dejal, nato pa iz žepa izvlekel rdečo škatlico z zaročnim prstanom.

V dvorani so se zaslišali vzkliki navdušenja in aplavz. Jordan Lane je nato stopil do tribune, od koder ga je spremljala partnerica, ji nadel prstan in jo poljubil. Natalie ob nepričakovanem presenečenju ni mogla zadržati solz sreče.

"Za zapisnik bi rad poudaril, da je rekla da," je dejal poslanec in s tem znova nasmejal navzoče. Predsednik parlamenta Greg Piper je ob tem pripomnil, da si bodo 58. sklic parlamenta zapomnili kot "parlament ljubezni".