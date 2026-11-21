Poslanec avstralske zvezne države Novi Južni Wales iz vrst liberalcev se je za nekoliko drugačno slovo odločil v četrtek, manj kot mesec dni po tem, ko je napovedal odhod iz politike, poročajo tuji mediji. Svoj poslovilni nagovor je sklenil z vprašanjem, ki je bilo precej pomembnejše od vseh, ki jih je v desetletju političnega delovanja zastavil v parlamentu.
"Moje zadnje vprašanje kot poslanca Ryda je namenjeno moji veliki ljubezni Natalie: ali se boš poročila z mano?" je dejal, nato pa iz žepa izvlekel rdečo škatlico z zaročnim prstanom.
V dvorani so se zaslišali vzkliki navdušenja in aplavz. Jordan Lane je nato stopil do tribune, od koder ga je spremljala partnerica, ji nadel prstan in jo poljubil. Natalie ob nepričakovanem presenečenju ni mogla zadržati solz sreče.
"Za zapisnik bi rad poudaril, da je rekla da," je dejal poslanec in s tem znova nasmejal navzoče. Predsednik parlamenta Greg Piper je ob tem pripomnil, da si bodo 58. sklic parlamenta zapomnili kot "parlament ljubezni".
Veliko prostora je Lane svoji partnerici namenil že v samem poslovilnem govoru. Njuno več kot desetletje dolgo zvezo je opisal kot nekaj, kar se je zgodilo po naključju in kljub vsem pričakovanjem.
Natalie je namenil tudi več še posebej ganljivih besed. "Ti si vir vsega, kar je dobro in resnično," ji je dejal. Ob tem pa priznal, da ne najde pravih besed, s katerimi bi lahko izrazil, kako globoko je zaznamovala njegovo življenje.
Ob razmišljanju o svojem odhodu iz politike je spregovoril tudi o koraku, ki ga je čakal, in o težavah pri ubesedovanju občutkov, ki jih človek nosi v sebi.
"Najtežje ni narediti koraka. Težje ga je razložiti. Kako lahko z razumom izrazimo nekaj, kar lahko občutimo samo s srcem?" je dejal.
Nadaljeval je, da v srcu ve, da je njegova odločitev prava, saj jo vodi ljubezen. "V meni gori strastno in pogosto nima prav veliko smisla. V marsičem je podobna politiki," je še dodal.
Natalie o Laneovih načrtih ni vedela ničesar. V pogovoru za avstralski ABC Sydney je pozneje priznala, da je bila povsem presenečena, trenutek pa opisala kot "zelo pomenljiv".
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