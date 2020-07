Tokrat protesti v Srbiji povsem mirni, demonstranti sedijo na tleh

Po sredinih nasilnih protestih po vsej Srbiji so se danes protestniki znova zbrali, a je tokrat na srbskih ulicah povsem drugačna slika. Sprememb željni državljani se želijo oddaljiti od 'provokatorjev', ki so v sredo policijo napadli z baklami in kamenjem, ta pa je nato odgovorila s solzivcem. Protesti tako potekajo mirno, prisotnost policije pa je manjša.

Novinarji televizije N1 danes poročajo o povsem drugačnem vzdušju na srbskih ulicah. Prebivalci so še pod vtisom včerajšnjega dne, ko so iz Beograda prihajali pretresljivi prizori. Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki brutalnega policijskega ravnanja.



Pred narodno skupščino so se pozno popoldne začeli zbirati protestniki, večinoma mladi. Vsi se želijo oddaljiti od nasilnih posameznikov, ki so včeraj napadli policijo. Označili so jih za 'provokatorje'. Nekateri aktivisti so ljudi pozvali, naj danes nosijo bele majice, da bi se lažje razlikovali od huliganov.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zbrani protestniki sedijo pred narodno skupščino in v rokah držijo transparente z napisi: "Hočemo spremembe!" in "Izražanje nezadovoljstva ni huliganstvo". Kot so povedali prisotnim novinarjem, ne želijo razbijati vladnih poslopij in ne želijo škodovati policiji. "Hočemo boljšo prihodnost, ne nasilja," v en glas poudarjajo mladi. Novinar N1 je v današnjem dnevniku povedal, da je bila včeraj situacija v Srbiji povsem drugačna in kaotična. Direktor policije Vladimir Rebić, katerega protestniki pozivajo k odstopu, je pojasnil, da se je na včerajšnjih izgredih poškodovalo skupno 180 policistov. Nasilje je označil za nekaj nedopustnega.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Krizni štab odločil: Policijske ure v Beogradu ne bo, zbiranje ljudi omejeno na največ 10 Krizni štab je danes v luči protestov po vsej državi odločil, da v Beogradu uvede prepoved zbiranja več kot 10 ljudi, ne pa tudi policijske ure. Kot je povedala premierka Ana Brnabić, je dogovor tak, da posamezne ukrepe sprejemajo za določena območja in ne za celotno državo. Prvi ukrep tako velja za Beograd, kjer bo odslej veljala prepoved druženja več kot 10 ljudi v zaprtih in odprtih prostorih. Premierka je tudi opozorila na nošenje mask. Tam, kjer bodo prebivalci nosili maske, verjamem, da bodo lahko normalno živeli naprej, je dejala. Kot je povedala, je zdravstveni sistem v Beogradu na robu zloma, protesti v zadnjih dneh pa situacijo še poslabšujejo. Protestniki v novem ukrepu vidijo težnjo oblasti po zajezitvi protestov po državi.

icon-expand Eskalacija na sredinih protestih v Beogradu. FOTO: AP