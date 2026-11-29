Leta 1933 je nacistični režim Adolfa Hitlerja za nadzor nad celotnim nemškim kulturnim življenjem postavil svojega glavnega propagandista Josepha Goebbelsa. Ta je ustanovil Državno kulturno zbornico (Reichskulturkammer), ki je bila razdeljena na posamezne zbornice za film, glasbo, gledališče, tisk, književnost, likovno umetnost in radio. S pomočjo te ustanove je iz nemške kulture izrinjal judovske umetnike. Goebbelsovi novi predpisi so judovskim prebivalcem v praksi onemogočili sodelovanje v osrednjem nemškem kulturnem življenju, saj so morali za to pridobiti posebno dovoljenje. Prizadevanja nacistov, da bi Nemčijo očistili vse kulture, ki ni bila arijskega izvora pa so nemške založnike spodbudila, da so začeli tuje avtorje spraševati o njihovem poreklu.

J. R. R. Tolkien FOTO: Profimedia

In med temi tujimi pisatelji se je znašel tudi avtor Gospodarja prstanov J. R. R. Tolkien. Skupaj s svojim britanskim založnikom Stanleyem Unwinom se je leta 1938 začel pogajati z berlinsko založbo Rütten & Loening o nemškem prevodu njegovega nedavno izdanega uspešnega romana Hobit, poroča portal Upworthy. A Tolkien naj bi takratni režim ostro obsojal. V pismu namenjeno Unwinu je zapisal, da ima veliko judovskih prijateljev in da razmišlja o tem, da bi povsem opustil zamisel o nemškem prevodu knjige.

Tolkienov odgovor Nemcem

Nemška založba je Tolkienu poslala pismo, v katerem je zahtevala dokazilo o njegovem arijskem poreklu. Pisatelja je takšna zahteva razjezila, zato je svojemu založniku pripravil dva odgovora. V enem se je vprašanju izognil, v drugem pa se je odzval z značilno eleganco in ostrino. Odločitev, katerega bo poslal naprej, je prepustil Unwinu, zato ni jasno, katero različico so prejeli Nemci. Eden od priročnikov o Tolkienu navaja, da je Unwin izbral krajšo in milejšo različico.

Knjiga je izšla leta 1937. FOTO: Profimedia

V ostrejši od obeh različic, ki jo danes najpogosteje navajajo, je Tolkien opozoril, da izraz Arijci izvira iz indoiranskega okolja, s čimer je popravil nacistično zmotno predpostavko, da Arijci izvirajo iz severne Evrope. Nato je prešel naravnost k bistvu: zapisal je, da sam sicer ni Jud, vendar jih zelo spoštuje. "Obžalujem, da očitno nimam nobenega prednika iz tega nadarjenega ljudstva," je zapisal Tolkien. Tolkien se je obregnil tudi ob rasno politiko nacistične Nemčije in pripomnil, da začenja obžalovati svoj nemški priimek. "Ni več daleč čas, ko nemški priimek ne bo več razlog za ponos," je zapisal.

Pismo, ki naj bi ga poslali založbi: Spoštovani, Zahvaljujem se vam za vaše pismo. Obžalujem, da mi ni povsem jasno, kaj imate v mislih z izrazom arisch (arijski). Nimam arijskega porekla, saj se ta izraz nanaša na indoiransko poreklo. Kolikor mi je znano, nihče od mojih prednikov ni govoril hindustanščine, perzijščine, romščine ali katerega od sorodnih narečij. Če pa naj razumem, da se pozanimate, ali sem judovskega porekla, lahko odgovorim le, da obžalujem, ker očitno nimam nobenega prednika iz tega nadarjenega ljudstva. Moj praprapraded je v 18. stoletju prišel v Anglijo iz Nemčije. Glavnina mojega porekla je torej povsem angleška, sam pa sem angleški državljan, kar bi moralo zadostovati. Kljub temu sem bil vedno ponosen na svoj nemški priimek in tako je ostalo tudi v času nedavne obžalovanja vredne vojne, v kateri sem služil v angleški vojski. Vendar ne morem mimo pripombe, da če bodo takšna vsiljiva in nepomembna vprašanja postala običajna praksa v literarnem svetu, ni več daleč čas, ko nemški priimek ne bo več razlog za ponos. Vaše poizvedovanje je nedvomno posledica želje po spoštovanju zakonov vaše države. Vendar bi bilo neprimerno, da bi se ti zakoni uporabljali tudi za državljane druge države, četudi bi bilo to kakorkoli povezano s kakovostjo mojega dela ali njegovo primernostjo za objavo. O tem ste se, kot kaže, že prepričali, ne da bi se morali pozanimati o mojem poreklu. Upam, da se vam bo moj odgovor zdel zadovoljiv. Ostajam vaš vdani, J. R. R. Tolkien

Njegovo sporočilo jasno