Leta 1933 je nacistični režim Adolfa Hitlerja za nadzor nad celotnim nemškim kulturnim življenjem postavil svojega glavnega propagandista Josepha Goebbelsa. Ta je ustanovil Državno kulturno zbornico (Reichskulturkammer), ki je bila razdeljena na posamezne zbornice za film, glasbo, gledališče, tisk, književnost, likovno umetnost in radio. S pomočjo te ustanove je iz nemške kulture izrinjal judovske umetnike.
Goebbelsovi novi predpisi so judovskim prebivalcem v praksi onemogočili sodelovanje v osrednjem nemškem kulturnem življenju, saj so morali za to pridobiti posebno dovoljenje. Prizadevanja nacistov, da bi Nemčijo očistili vse kulture, ki ni bila arijskega izvora pa so nemške založnike spodbudila, da so začeli tuje avtorje spraševati o njihovem poreklu.
In med temi tujimi pisatelji se je znašel tudi avtor Gospodarja prstanov J. R. R. Tolkien. Skupaj s svojim britanskim založnikom Stanleyem Unwinom se je leta 1938 začel pogajati z berlinsko založbo Rütten & Loening o nemškem prevodu njegovega nedavno izdanega uspešnega romana Hobit, poroča portal Upworthy.
A Tolkien naj bi takratni režim ostro obsojal. V pismu namenjeno Unwinu je zapisal, da ima veliko judovskih prijateljev in da razmišlja o tem, da bi povsem opustil zamisel o nemškem prevodu knjige.
Tolkienov odgovor Nemcem
Nemška založba je Tolkienu poslala pismo, v katerem je zahtevala dokazilo o njegovem arijskem poreklu. Pisatelja je takšna zahteva razjezila, zato je svojemu založniku pripravil dva odgovora. V enem se je vprašanju izognil, v drugem pa se je odzval z značilno eleganco in ostrino.
Odločitev, katerega bo poslal naprej, je prepustil Unwinu, zato ni jasno, katero različico so prejeli Nemci. Eden od priročnikov o Tolkienu navaja, da je Unwin izbral krajšo in milejšo različico.
V ostrejši od obeh različic, ki jo danes najpogosteje navajajo, je Tolkien opozoril, da izraz Arijci izvira iz indoiranskega okolja, s čimer je popravil nacistično zmotno predpostavko, da Arijci izvirajo iz severne Evrope. Nato je prešel naravnost k bistvu: zapisal je, da sam sicer ni Jud, vendar jih zelo spoštuje. "Obžalujem, da očitno nimam nobenega prednika iz tega nadarjenega ljudstva," je zapisal Tolkien.
Tolkien se je obregnil tudi ob rasno politiko nacistične Nemčije in pripomnil, da začenja obžalovati svoj nemški priimek. "Ni več daleč čas, ko nemški priimek ne bo več razlog za ponos," je zapisal.
Njegovo sporočilo jasno
Ne glede na to, ali je to pismo v takšni obliki sploh kdaj doseglo Nemčijo, je bilo njegovo sporočilo jasno – in takšno ostaja še danes. Tolkienu ni bilo treba povzdigniti glasu, da bi jasno izrazil svoj prezir.
Skoraj 90 let pozneje je bil Hobit preveden v več deset jezikov in po ocenah prodan v približno 100 milijonih izvodov po vsem svetu. Režim, ki je nekoč zahteval dokazila o Tolkienovem krvnem poreklu, pa je propadel manj kot desetletje po tem, ko je zastavil takšno zahtevo.
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