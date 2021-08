Velika Britanija razočarala tolmača, ki je sodeloval s princem Charlesom

"Trenutno je naša edina zahteva, da ministrstvo za notranje zadeve hitreje ukrepa," je dejal in pojasnil, da se bojijo, da bodo svoje najbližje in družinske člane izgubili zaradi talibanskih povračilnih ukrepov, ki bi jih lahko doleteli prav zaradi njihovega dela za Veliko Britanijo. Pojasnil je, da je vse, odkar so talibani ponovno prevzeli nadzor nad državo, življenje za njegovo družino "grozljivo in zaskrbljujoče".

Ayeen, ki je zdaj v zgodnjih tridesetih, je tri leta pomagal britanski vojski v provinci Helmand in deloval kot prevajalec za obiske uglednih oseb, med drugim princa Walesa, zunanjega in obrambnega ministra. V Veliko Britanijo je pobegnil leta 2013 in sprva dobil le petletno vizo, kasneje pa so pristojni odločili, da lahko ostane. Od prihoda v državo se je vpisal na Birkbeck, univerzo v Londonu, in se zaposlil v gradbenem podjetju, poroča The Independent.

Britanska vlada napovedala, da bodo sprejeli do 20.000 beguncev

Ministrica za notranje zadeve, Priti Patel, se je zaobljubila, da bodo v teh hudih časih pomagali tistim, ki to najbolj potrebujejo. Kmalu so se nanjo vsule kritike, da vlada v načrt evakuacije ni vključila dovolj širokega nabora Afganistancev, ki se bojijo talibanskih povračilnih ukrepov.

Vlada je dejala, da bo sprejela do 20.000 beguncev, od tega 5000 v prvem letu. Patelova je za Sky News povedala, da Združeno kraljestvo "ne more sprejeti 20.000 ljudi naenkrat", nato pa namignila, da bi se shema lahko razširila tako, da bi v prvem letu začetno številko podvojili. "Lahko jih sprejmemo do 10.000. Širimo kategorije ljudi, ki jih bomo sprejeli," je dejala.