Tolpe napadle in ubile hčer republikanskega politika

Hči in zet ameriškega republikanskega politika sta med tremi krščanskimi misijonarji, ki so jih na Haitiju ubili člani tolp. V zadnjih dneh so namreč oborožene tolpe okrepile svoje napade in v celoti ali vsaj delno uničile štiri policijske postaje.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Moje srce je razbito na tisoč koščkov. Še nikoli nisem občutil takšne bolečine," je zapisal republikanski državni predstavnik iz Missourija Ben Baker na družbenih omrežjih, po novici, da je ena izmed ubitih misijonark tudi njegova hči, piše Guardian. Kot so sporočili iz misijonarske skupine Missions in Haiti Inc., sta zakonca in še en član skupine ravno odhajali iz cerkve ko jih je napadla tolpa. Prišli so s tremi tovornjaki, ven pa je skočilo več fantov, ki so misijonarje ustrelili.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Do umorov je prišlo le nekaj ur po tem, ko je Joe Biden izrazil optimizem, da bo varnostna kriza na Haitiju, ki je konec februarja po usklajenem uporu tolp ušla izpod nadzora, kmalu rešena s prihodom 2500 članske mednarodne policijske enote pod vodstvom Kenije. "Ne govorimo o vojski, ki jo sestavlja izurjeno osebje," je Biden dejal za tolpe, ki so državo pahnile v nepredstavljiv kaos in prisilile prejšnjega predsednika vlade Ariela Henryja, da je zapustil svoj sedež. "To je kriza, s katero se je mogoče spopasti." Prvi kenijski pripadniki naj bi že ta teden prispeli v haitijsko prestolnico Port-au-Prince, kenijski predsednik William Ruto pa je že izrazil prepričanje, da bodo "zlomili hrbet tolpam in kriminalcem, ki so od začetka kriminalnega upora na Haitiju povzročili nepopisno trpljenje". Toda kljub natančni časovnici o prihodu enote, jih ta teden še ni bilo. Določeni viri, ki so govorili za Reuters, so pojasnili, da kenijske enote niso dobile nobene razlage zakaj ne gredo, rekli naj bi jim le, naj ostanejo v pripravljenosti.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Haiti v kaosu icon-picture-layer-2 1 / 6