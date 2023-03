Tolpe v brazilskih mestih že tretjo noč sejejo grozo

Več mest v severovzhodni Braziliji trpi zaradi nemirov, ki jih povzročajo roparske kriminalne združbe. Člani tolp namreč že tretjo noč zažigajo avtobuse in izvajajo oborožene napade na stavbe v mestnih območjih v zvezni državi Rio Grande do Norte.

Do napadov naj bi prišlo zaradi razmer v zaporih, v katerih so pridržani člani tolp. Člani tolp naj bi namreč zaprosili za televizije, elektriko in obiske svojih partneric, a so njihove prošnje po poročanju brazilske tiskovne agencije Terra, ki navaja državnega sekretarja za javno varnost Francisca Arauja, zavrnili. Posledično naj bi člani tolp svojim pajdašem naročili napade, poroča BBC.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Brazilska vlada je v začetku tega tedna v regijo poslala na stotine pripadnikov zveznih varnostnih sil. Minister za pravosodje in varnost Flavio Dino je dejal, da bi lahko v prihodnjih dneh, glede na to, da se nemiri nadaljujejo, na ulice poslali še več sto pripadnikov. Državna vlada je medtem sklicala krizni sestanek in zvezno vlado zaprosila za več podpore. Razmere v prenatrpanih zaporih v Braziliji so že dolgo pod drobnogledom. Leta 2017 je vlada po nemirih, v katerih je umrlo najmanj 30 zapornikov, v zapore Rio Grande do Norte poslala delovno skupino za posredovanje v zaporih (FTIP). Operativna skupina naj bi bila znana po redni uporabi nasilnih metod, s katerimi želijo zapore spraviti v red.