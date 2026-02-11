Naslovnica
Tujina

Tolpi manekena DiCapria zamrznili za osem milijonov evrov premoženja

Reka, 11. 02. 2026 16.15 pred 42 minutami 2 min branja 5

Avtor:
U.Z.
Robert DiCaprio

Hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala je zadal hud udarec mreži preprodajalcev mamil, ki naj bi jo vodil Robert DiCaprio – Zagrebčan, ki trenutno živi v Švici. Po hišnih preiskavah v začetku februarja, ko so prijeli šest oseb, so jim zdaj zamrznili premoženje v višini več kot osem milijonov evrov.

Reško okrožno sodišče je odredilo začasen ukrep za zaseg premoženjske koristi v skupni vrednosti 8.044.174,89 evra, poroča Net.hr. Kot so pojasnili, gre za premoženje oseb, osumljenih nepremičninskih goljufij, pranja denarja in tihotapljenja drog – kokaina, marihuane in amfetamina.

Kriminalisti so že v začetku februarja odvzeli prostost šestim osebam, ki naj bi na ta račun zaslužile pet milijonov evrov.

Preberi še Nepremičninske goljufije, trgovina z drogo: vodja tolpe pa maneken DiCaprio

V primeru šestih osumljencev nepremičninskih goljufij in pranja denarja je sodišče prepovedalo odtujitev nepremičnin na Pagu, Korčuli, v Zagrebu in Maslenici, pa tudi razpolaganje s sredstvi na računih na Hrvaškem in v tujini v višini 7.981.893,24 evra. Cilj ukrepa je preprečiti prodajo ali obremenitev premoženja, za katerega obstaja sum, da je bilo pridobljeno s kaznivimi dejanji, in zagotoviti njegov morebitni zaseg v kasnejših postopkih.

Petim osumljencem, ki so obtoženi preprodaje drog in pranja denarja, je sodišče prepovedalo tudi razpolaganje z nepremičninami, vozili, gotovino in poslovnimi deleži v skupni vrednosti 62.281,65 evra, še poroča hrvaški portal.

Čeprav imen Uskok ne omenja, hrvaški mediji poročajo, da je vodja tolpe 38-letni Robert DiCaprio (nekoč Jotanović) – Zagrebčan, ki trenutno živi v Švici. Gre za nekdanjega manekena, ki je leta 2012 zmagal na lepotnem tekmovanju Mister Sea World.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nečedne posle je neuradno vpletena tudi njegova partnerica Iris Kramarić. Kot navajajo hrvaški mediji, naj bi bil par dobro poznan v 'narko' svetu. Skupaj v Zagrebu sicer vodita nepremičninsko agencijo RDC Sunset Realestate. Podjetje je bilo ustanovljeno konec leta 2021, a po javno dostopnih poslovnih evidencah nima niti enega zaposlenega. V letu 2024 ni ustvarilo nobenih prihodkov in je poslovalo z izgubo v višini 42 evrov.

Kriminalna združba je med drugim osumljena, da se je s prevarami dokopala do nepremičnin šestih oseb.

robert dicaprio uskok zamrtznitev premoženje tolpa

Bo albanska AI-ministrica ostala brez svoje podobe?

Nato začenja misijo Arktična straža, Rusija poslala opozorilo

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
11. 02. 2026 17.06
Ubogi Leonardo!
Odgovori
0 0
rokololo
11. 02. 2026 16.49
Ta bo dobro pobiral milo v zaporu. To bo veselje za sojetnike. 👏😂
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
11. 02. 2026 16.48
Braco od Leonarda DiCapria ... !!!
Odgovori
+1
1 0
Rožle Patriot
11. 02. 2026 16.43
Kdo ??? .. Tko .. no ???
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
11. 02. 2026 16.41
hr prodaja "univerzo" v kumrovcu....zainteresirani pohitite, gneča bo.....
Odgovori
-2
0 2
