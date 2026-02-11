Tolpi manekena DiCapria zamrznili za osem milijonov evrov premoženja

Reško okrožno sodišče je odredilo začasen ukrep za zaseg premoženjske koristi v skupni vrednosti 8.044.174,89 evra, poroča Net.hr. Kot so pojasnili, gre za premoženje oseb, osumljenih nepremičninskih goljufij, pranja denarja in tihotapljenja drog – kokaina, marihuane in amfetamina.
Kriminalisti so že v začetku februarja odvzeli prostost šestim osebam, ki naj bi na ta račun zaslužile pet milijonov evrov.
V primeru šestih osumljencev nepremičninskih goljufij in pranja denarja je sodišče prepovedalo odtujitev nepremičnin na Pagu, Korčuli, v Zagrebu in Maslenici, pa tudi razpolaganje s sredstvi na računih na Hrvaškem in v tujini v višini 7.981.893,24 evra. Cilj ukrepa je preprečiti prodajo ali obremenitev premoženja, za katerega obstaja sum, da je bilo pridobljeno s kaznivimi dejanji, in zagotoviti njegov morebitni zaseg v kasnejših postopkih.
Petim osumljencem, ki so obtoženi preprodaje drog in pranja denarja, je sodišče prepovedalo tudi razpolaganje z nepremičninami, vozili, gotovino in poslovnimi deleži v skupni vrednosti 62.281,65 evra, še poroča hrvaški portal.
Čeprav imen Uskok ne omenja, hrvaški mediji poročajo, da je vodja tolpe 38-letni Robert DiCaprio (nekoč Jotanović) – Zagrebčan, ki trenutno živi v Švici. Gre za nekdanjega manekena, ki je leta 2012 zmagal na lepotnem tekmovanju Mister Sea World.
V nečedne posle je neuradno vpletena tudi njegova partnerica Iris Kramarić. Kot navajajo hrvaški mediji, naj bi bil par dobro poznan v 'narko' svetu. Skupaj v Zagrebu sicer vodita nepremičninsko agencijo RDC Sunset Realestate. Podjetje je bilo ustanovljeno konec leta 2021, a po javno dostopnih poslovnih evidencah nima niti enega zaposlenega. V letu 2024 ni ustvarilo nobenih prihodkov in je poslovalo z izgubo v višini 42 evrov.
Kriminalna združba je med drugim osumljena, da se je s prevarami dokopala do nepremičnin šestih oseb.
