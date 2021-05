Tomislav Tomašević: od aktivista do župana hrvaške prestolnice

Tomislav Tomašević, novo izvoljeni župan Zagreba, ki si je prislužil vzdevek Senf, ker je njegove prijatelje njegov priimek spominjal na priljubljeno znamko gorčice, se je rodil leta 1982. Študiral je pravo, a je študij opustil, saj je spoznal, da ga bolj zanima preučevanje družbenih sprememb in sodelovanje v njih. Potem je zaključil študij politologije v Zagrebu in magistriral na britanskem Cambridgu, poroča Dnevnik.hr.

Kot pišejo hrvaški mediji, je v zadnjih desetih letih sodeloval na številnih protestih in sodeloval v številnih 'zelenih akcijah'. Izpostavili so protestni shod pred 11 leti, ko so v bližini Cvetnega trga v centru Zagreba začeli postavljati garažno hišo, aktivisti 'Zelene akcije', ki naj bi jih vodil Tomašević, pa so zavzeli to gradbišče in preskočili ograjo. Prekinili so jih policisti.

Kot prioritete za razvoj Zagreba voditelj zeleno-leve koalicije poudarja, da se bo zavzemal za ugodne in kakovostne komunalne storitve in za vse dostopne javne službe, kot so vrtci, šole in domovi za ostarele. Kot pravi, se zavzema še za povečanje zaposlenosti, predvsem mladih.