Tomislav Karamarko: Svobodno lahko izrečemo 'Za dom spremni'

Nekdanji predsednik hrvaške HDZ, ki se vrača v osrednjo hrvaško politiko, Tomislav Karamarko, se je v zapisu na Facebooku odzval na nedavno odločitev hrvaškega ustavnega sodišča, ki je opozorilo, da geslo "Za dom spremni" ni v skladu s hrvaško ustavo. Karamarko pa v tem ustaškem pozdravu ne vidi ničesar spornega.

Stališče Ustavnega sodišča je jasno: gre za ustaški pozdrav Neodvisne države Hrvaške, ki ni v skladu s hrvaško ustavo. S tem se je sodišče odzvalo na novinarska vprašanja o odločitvi visokega sodišča za prekrške, da ustaško geslo na začetku pesmi Bojna Čavoglave kontroverznega pevca Marka Perkovića - Thompsona ne predstavlja kršitve reda in miru, kot to opisuje zakon o prekrških zoper javni red in mir.

"Ne obstaja narod s toliko vsiljene krivde na svojih plečih, kot je hrvaški," začenja svoj zapis na Facebooku nekdanji predsednik HDZ Tomislav Karamarko. Nadaljuje, da so Hrvati v domovinski vojni porazili ne zgolj velikosrbsko, četniško idejo, temveč so ustvarili demokratično državo, ki ne izključuje drugača mislečih. "Ustvarili in dobili smo vse tisto, česar leta '45 nismo - nacionalno svobodo in demokracijo. Konec druge svetovne vojne je prinesel rdeči fašizem - teror, diktaturo, kult osebnosti in pregon kakršnekoli nacionalne, svobodne misli. Ideja o neodvisnosti se omadežuje in s tem se kopiči občutek krivde."

Neodvisna država Hrvaška velja za marionetni, kvizlinški režim v času druge svetovne vojne, ki se je naslanjal na Tretji rajh. NDH je razpadla v začetku maja 1945.

In če smo želeli verjeti, da bomo po spravi dočakali opravičilo tistih, ki so zgradili ta rdeči fašizem, se je zgodil absurd. Spoznanje, da je bila sprava za te zgolj farsa in ... Karamarko nadaljuje, da se je poskušalo ideologijo nekdanje Jugoslavije prenesti v novo hrvaško državo."Da bi to ustvarili, so potrebni mediji in kapital. In to imajo." Da še vedno obstajajo predpogoji za izvajanje pritiska na kolektivno zavest z vsiljevanjem krivde in avtocenzuro, še piše. "Obstaja veliko možnosti. Od mahanja s hrvaškim genocidom skozi zgodovino, izmišljenih zločinov v domovinski vojni." Nadaljuje s"infantilnim obnašanjem"hrvaškega predsednika na spominski slovesnosti ob 25. obletnici zmagovite hrvaške vojaške operacije Blisk v Okučanih - spomnimo, da je Milanović slovesnost zapustil, prav zaradi spornega napisa "Za dom spremni", ki ga je nosil eden izmed veteranov.