Novi satelitski posnetki Tonge prikazujejo popolno opustošenje

Satelitski posnetki kažejo popolno opustošenje po sobotnem izbruhu ognjenika na otoku Tonga. Na posnetkih je vidno, da je prestolnica Nukuʻalofa povsem prekrita s preprogo temno rjavega pepela. Medtem se je otok, ki leži v središču izbruha, skoraj v celoti potopil, nad vodo pa so ostali le majhni koščki kopnega. Oblak pepela se je dvignil kar do 19.000 metrov visoko, udarni val pa je bilo mogoče čutiti vse do Aljaske, je poročal AP.