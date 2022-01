Tongovec, ki ga je odnesel cunami, je 24 ur preživel v oceanu

Zgodba o Tongovcu, ki ga je odnesel cunami in ki je več kot 24 ur plaval med otoki, je ena prvih, ki so prišle iz otoške države, potem ko je katastrofa za pet dni prekinila komunikacijo med otokom in preostalim svetom.

Lisala Folau, upokojeni invalidni mizar, je za tongovsko radijsko postajo povedal, da je s svojega otoka Atata plaval mimo dveh drugih nenaseljenih otokov in sčasoma le dosegel glavni otok Tongatapu, kar je skupaj naneslo približno 13 kilometrov.

Folau je pojasnil, da je v soboto pleskal svoj dom, ko so ga opozorili na cunami. "Na pomoč sta mi priskočila starejši brat in nečakinja. Val je najprej preplavil bivalni del hiše, zato smo se preselili v drugi del stavbe, ko je prišel večji val. Po moji oceni je bil visok približno šest metrov. Upoštevajte, da sem invalid. Ne morem dobro hoditi in verjamem, da lahko dojenček hodi hitreje od mene," je povedal in dodal, da so se skrili na vzhodno stran hiše, medtem ko so valovi prihajali z zahoda, zato so se jim izognili.

icon-expand Lisala Folau FOTO: Posnetek zaslona Facebook

Povedal je, da sta z nečakinjo splezala na drevo, medtem ko je njegov brat tekel po pomoč. Ko valov ni bilo več, sta splezala dol, a ravno takrat je otok dosegel večji val. "Ko se je val zlomil na kopnem tik pod nami, se z mojo nečakinjo Elisivo nisva imela za kaj prijeti in naju je odneslo v morje. To je bilo ob 19. uri," je dejal Folau. "Plavala in lebdela sva na morju, samo klicala sva drug drugega. Bilo je temno in nisva se videla. Kmalu nečakinje nisem več slišal, slišal pa sem, kako me kliče moj sin." Folau je povedal, da se je v tistem trenutku odločil, da sinu ne bo odgovoril, ker se je bal, da bi tvegal svoje življenje, da bi ga rešil. "Lebdel sem vzhodno od otoka Toketoke," je povedal in dodal, da je v nekem trenutku v nedeljo zjutraj videl policijski patruljni čoln, ki je bil na poti proti otoku Atata. "Zgrabil sem krpo in pomahal, a na čolnu me niso videli. Ko se je vračal na Tongotapu, sem spet pomahal, a me niso videli." Nato je poskušal priti do otoka Polo'a, na katerega je priplaval v nedeljo zvečer. "Klical sem in vpil na pomoč, a tam ni bilo nikogar. Mislil sem na nečakinjo, kako naju je skupaj odneslo, jaz pa sem preživel." Folau je dejal, da se je nato osredotočil na svojo naslednjo potezo. "Zdaj sem bil trdno prepričan, da bi lahko prišel do mui'i Sopu." Sopu je na zahodnem delu glavnega mesta Nuku'alofa na glavnem otoku Tongatapu.

icon-expand Pot FOTO: Posnetek zaslona Facebook