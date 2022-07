Toplo Sredozemsko morje privabilo eksotične tropske ribe

Temperature Sredozemskega morja so to poletje za kar pet stopinj višje od povprečnih. Toplota je privabila tuje vrste rib in drugih morskih živali, ki v tem delu sveta niso domorodne. Največ tovrstnih rib so opazili na obalah južne Francije.

Zaporedni vročinski valovi v južnem delu Francije so verjetno glavni dejavnik za nenavadno visoke temperature sredozemskega morja. Ob njihovih obalah so zato lahko potapljači v 27 stopinj Celzija topli vodi opazovali tropske morske živali, kot so barakude, pavji knezi, balestre in želve, ki jih običajno najdemo v Rdečem morju v Egiptu. icon-expand Balestra FOTO: AP Inštruktor potapljanja Mickael Youssouf pravi, da v svoji 20-letni karieri v tej regiji še nikoli ni videl večjega števila rib. "To je odlično za stranke, vendar mislim, da bo dolgoročno imelo posledice za okolje," je povedal. Naraščajoče temperature niso dobra novica Čeprav se potapljači veselijo novih obiskovalcev, naraščajoče temperature niso dobra novica. Kot je že opozoril Youssouf, bo spektakel verjetno imel uničujoč učinek na morski ekosistem. Strokovnjaki se bojijo prihoda invazivnih eksotičnih živali, ki bi lahko ogrozile zaloge hrane in plenile domorodne morske živali. Invazivne alge bi lahko zadušile lokalne korale in zmanjšale vsebnost kisika v vodi. icon-expand Barakuda FOTO: AP "Naselijo se lahko tudi nenasitne rastlinojede ali mesojede živali, ki veliko pojedo. Lahko pa se naselijo tudi invazivne alge, ki bodo popolnoma spremenile naš ekosistem," pravi raziskovalka na Mediteranskem inštitutu za oceanografijo Sandrine Ruitton. Vse na območju že živeče vrste, ki se lahko selijo, bodo najverjetneje iz območja odplavale, ostale, ki bodo v pretoplem morju primorane ostati, pa se bodo borile za preživetje. Kako so nove vrste prišle do Sredozemlja? Tujerodne vrste rib se v nova okolja vnašajo na različne načine, a glavni krivec je človek, piše portal Euronews. Ljudje organizme prenašamo s trgovskimi ali turističnimi plovili, kamor se ti pritrdijo. Številne invazivne vrste rib vstopijo v Sredozemsko morje tudi prek umetno narejenega Sueškega prekopa, ki Sredozemlje združuje z Rdečim morjem. PREBERI ŠE Višanje temperature in dvigovanje gladine morja Do leta 2015 je območje z visoko slanostjo v prekopu delovalo kot naravna pregrada med obema morjema, vendar so kanal razširili in poglobili, s tem pa tudi odstranili pregrado, ki je invazivnim vrstam onemogočala prehod. To je skupaj z naraščajočo temperaturo morja povzročilo povečanje tujerodnih vrst v Sredozemskem morju. Sredozemsko morje se sicer zaradi svoje zaprtosti uvršča med najtoplejša morja na svetu, zaradi istega vzroka pa se tudi segreva petkrat hitreje od ostalih morij.