Torbe polne gotovine, zlata stranišča in posnetki tajnih dogovorov

Prizori iz razkošnih kijevskih stanovanj, v enem od njih je tudi zlato stranišče, slike športnih torb, polnih gotovine, in zvočni posnetki uradnikov, ki naj bi razpravljali o strategijah pranja denarja, so v preteklem tednu šokirali Ukrajince. Administracija predsednika Volodimirja Zelenskega se je znašla sredi največjega korupcijskega škandala, odkar je prišel na oblast. V ključnem trenutku, ko Rusija dosega preboje na bojišču, se v državi odvija še notranja destabilizacija vodstva.

Ukrajinski preiskovalci so objavili kopico dokazov, ki kažejo, da so državni uradniki prejemali podkupnine za gradbene projekte, namenjene zaščiti elektrarn pred ruskimi raketnimi napadi. Razkritja, ki so plod 15-mesečnih preiskav, so sprožila val javnega ogorčenja, naslovi, kot je tisti na spletni strani Ukrajinska pravda - "Kako so predsednikovi prijatelji v vojnem času plenili državo" - pa povzemajo ogorčenje javnosti, piše časnik Financial Times. Nacionalni protikorupcijski urad (NABU) je v začetku tega tedna sporočil, da je v sodelovanju s Posebnim protikorupcijskim tožilstvom (SAPO) izvedel več kot 70 preiskav in aretiral pet ljudi. Škandal je sledil poskusom Volodimirja Zelenskega in njegovih pomočnikov to poletje, da bi nevtralizirali neodvisne protikorupcijske agencije, saj se je preiskava približala predsednikovemu ožjemu krogu. Vendar so bili predsednik in njegovi možje po množičnih protestih in pritisku zahodnih partnerjev prisiljeni opustiti ta načrt. Soočen z novimi dokazi je bil Zelenski prisiljen spremeniti svoj pristop, da bi zaščitil svoj položaj. 13. novembra je pozval k odstopu pravosodnega ministra Germana Galuščenka in ministrice za energetiko Svetlane Hrinčuk, ki sta bila nato tudi odstranjena iz Sveta za nacionalno varnost. Njegov odziv so mnogi ocenili kot počasen in šibek. Na obtožbe ni odgovoril do ponedeljka zvečer, 11. novembra, zahteva za njun odstop pa je prišla šele v torek, potem ko je premierka Julija Sviridenko že suspendirala Galuščenko. "Začasna suspenzija, niti razrešitev ... bi bila to reakcija predsednika, ki v resnici ni vedel ničesar?" je škandal komentiral znani aktivist proti korupciji Vitalij Šabunin. Zelenski je nato odstavil ministre in uvedel sankcije proti vpletenim poslovnežem.

Predsednikovi prijatelji

V središču afere je Timur Mindič, prijatelj in nekdanji poslovni partner Zelenskega, ki ga preiskovalci opisujejo kot "soorganizatorja" sheme. Pravijo, da je skozi njegov urad šlo približno 100 milijonov dolarjev nezakonito pridobljenih sredstev. "Nadzoroval je delo tako imenovane 'pralnice', kjer so se prala sredstva, pridobljena s kaznivim dejanjem," je sporočila NABU. Mindič, lastnik podjetja Kvartal 95, ki ga je Zelenski soustanovil, je bil obveščen in je le nekaj ur pred racijo pobegnil iz Ukrajine. O korupcijskih lovkah, ki segajo globoko v drobovje države in sencah, ki stojijo za predsednikom Zelenskim, smo v preteklosti že pisali. Še en tesen prijatelj in zaveznik Zelenskega, nekdanji podpredsednik vlade Oleksij Černišov, je obtožen, da je prijel 1,2 milijona dolarjev in 100.000 evrov gotovine. Tako kot Galuščenko zanika kakršno koli kršitev zakon. Minister za energetiko Hrinčuk ni neposredno vpleten v primer. "Zelenski se zdaj distancira od ljudi, vpletenih v primer, in se še posebej trudi izogniti kakršni koli povezavi z Mindičem," je za FT dejal kijevski politolog Volodimir Fesenko.

Čeprav je škandal pretresel vlado, pa ga nekateri vidijo kot dokaz napredka. Predsednikovi zavezniki in nekateri aktivisti pravijo, da dejstvo, da lahko NABU preiskuje visoke uradnike, tudi med vojno, kaže na odpornost institucij, vzpostavljenih po vstaji na Majdanu leta 2014. Mihailo Podoljak, svetovalec vodje predsedniške administracije, je zapisal, da razmere "prepričljivo kažejo na preobrazbo Ukrajine", medtem ko je veleposlanica EU Katarína Mathernová dejala, da je preiskava "močan signal, da neodvisne ukrajinske institucije delujejo". Vendar aktivisti opozarjajo na ogromen pritisk, s katerim se soočajo neodvisne agencije. Daria Kalenjuk, izvršna direktorica Centra za boj proti korupciji, je preiskavo označila za zgodbo o uspehu, vendar s pomembnim opozorilom: "To je zgodba, ki je lahko pozitivna, vendar le, če se Zelenski postavi na stran NABU in SAP ter ljudstva Ukrajine." Primer pritiska, kot navaja časnik, je primer detektiva NABU Ruslana Mahamedrasulova, ki je preiskoval korupcijo v Energoatomu in ga je julija aretirala varnostna služba SBU zaradi obtožb, ki so po mnenju aktivistov politično motivirane. Opozicijska stranka Evropska solidarnost, ki jo vodi nekdanji predsednik Petro Porošenko, je ponovila svojo zahtevo po oblikovanju tehnokratske "vlade enotnosti", vendar se je vzdržala poziva k Zelenskemu odstopu. "Še vedno smo v vojni," je dejal Porošenkov zaveznik Rostislav Pavlenko.

