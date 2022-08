Torbica iz krokodilje kože znova odprla razpravo o nezakoniti trgovini

Opice, pingvini in levi so le nekatere izmed živali, za katere obiskovalci običajno pričakujejo, da jih bodo videli v ZSL (Zoological Society of London) London Zoo. Ko pa se odpravijo v predel, kjer živijo plazilci in želijo poiskati ogroženega siamskega krokodila, bodo našli nekaj, kar je videti preveč neživo, da bi privabilo množico, ki bi sicer krokodila želela opazovati v akciji. Na oddelku plazilcev je razstavljena torbica, ki je bila narejena iz kože enega od te vrste krokodilov, piše BBC. Torbico so leta 2018 zasegle mejne oblasti Združenega kraljestva na londonskem letališču in jo predale živalskemu vrtu. Na ta način so želele poudariti posledice, ki jih ima nezakonita trgovina s prosto živečimi živalmi po vsem svetu, poroča BBC. V ZSL London Zoo sicer nimajo živih siamskih krokodilov, ker je po besedah BBC razumljivo, saj naj bi jih po vsem svetu zaradi izgube habitata in lova ostalo le med 500 in 1000.

Čeprav je bila torbica v živalskem vrtu razstavljena že zadnjih nekaj let, je nedavna objava obiskovalca, ki prikazuje fotografijo vrečke, zaokrožila po družbenem omrežju in ponovno sprožila zanimanje za nezakonito trgovino z živalmi.

Populacija siamskega krokodila močno prizadeta zaradi trgovine od sredine do poznega 20. stoletja

Po poročanju BBC je skrbnik plazilcev in dvoživk v ZSL London Zoo dr. Ben Tapley zadovoljen, da se ozaveščenost ljudi širi. "Čudovito je imeti tukaj vse te fantastične živali, toda torbica je pritegnila pozornost ljudi. Z njo smo želeli naše obiskovalce poučiti o problematiki nezakonite trgovine z divjimi živalmi in ustvariti točko za pogovor. Vse, kar osvetljuje ta problem, je super," je dejal.



Siamski krokodili v svojem običajnem okolju plavajo v počasnih rekah po vsej jugovzhodni Aziji in Indoneziji. Populacija pa je bila zelo močno prizadeta zaradi trgovine od sredine do poznega 20. stoletja, pri čemer so mnoge ulovili zaradi njihove kože, ki so jo prodali za komercialno uporabo, je pojasnil Tapley. "Njihove populacije so zdaj razdrobljene in vprašanje je, kako sploh učinkovito funkcionirajo," je dodal.

ZSL London Zoo si prizadeva ščititi divje živali in zatirati trgovanje z njimi



Tapley je ob tem razložil, da londonski živalski vrt sodeluje z vladami in skupnostmi po vsem svetu, da bi zaščitili divje živali, podprli kazenski pregon, ki je usmerjen k mrežam preprodajalcev, in zmanjšali povpraševanje po ogroženih vrstah.



V ZSL London Zoo prebiva več kritično ogroženih vrst, od katerih so mnoge tarča nezakonitih trgovcev s prosto živečimi živalmi. Od leta 2000 je živalski vrt zagotovil dom za več kot 3000 živali, ki so jih zaplenile britanske mejne oblasti v okviru svojega dela na letališčih in v pristaniščih.

Ti eksotični prebivalci 196 let starega živalskega so med drugim egiptovske želve, rdeče deževne žabe, zeleni drevesni pitoni in na stotine koral, še piše BBC.