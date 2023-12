Tornado iz hiše odnesel dojenčka, živega so ga našli na podrtem drevesu

Še preden se je pred tednom dni v Clarksvillu v zvezni državi Tennessee oglasila sirena, ki opozarja na tornado, je vrtinec z mobilne hiše Sydney Moore in njenega partnerja Aramisa Youngblooda že odtrgal streho ter začel pustošiti po notranjosti. Tornado je takrat vase posrkal tudi njunega štirimesečnega sina Lorda. A ko se je družini uspelo prebiti izpod ruševin, jih je zunaj pričakal čudež. Malega Lorda so namreč jokajočega, a živega in brez resnejših poškodb našli na drevesu.

"Ni bilo opozorila," pripoveduje 22-letna Sydney Moore, ki se je v trenutku, ko je tornado zadel ob hišo, vrgla na sina Princetona. Njen 39-letni partner Aramis Youngblood je medtem skušal zaščititi štirimesečnega Lorda, ki je spal v zibelki, a moč vrtinca je bila presilovita. Mama dveh otrok je za CNN povedala, da je tornado, ko je z njihove mobilne hiše odtrgal streho, od tal dvignil tudi njenega partnerja. S svojim telesom je takrat pred ruševinami in močjo vrtinca ščitila drugega, le malce starejšega sina. Ko je rušilna moč vrtinca pojenjala, pa je z enoletnim Princetonom zlezla izpod ruševin. "Niti enkrat ni zajokal, ko sva se prebijala na prostost," se spominja.

Youngblood je medtem z izpahnjeno ramo 10 minut prečesaval kupe ruševin, preden je le našel Lorda, ki ga je odnesel vrtinec. Dojenček je obležal na podrtem drevesu približno 30 metrov od mesta, kjer je nekoč stal njihov dom, je povedala Moorova. "Bilo je kot prizor v filmu. Spominjam se, da sem videla Aramisa, kako je v dežju in z raztrganimi oblačili proti meni hodil z Lordom v naročju," je dejala. Deček je jokal, a je po nekem čudežu preživel. Nekaj trenutkov, preden se je tornado dotaknil Clarksvilla, se je družinica sproščala v njihovi mobilni hišici. "Slišali smo, kako se je veter začel krepiti, ko je udarilo zares," pripoveduje mlada mama. Tornado je popolnoma izmaličil njihove stvari, avto so pod seboj zmečkala podrta drevesa. Prav ruševine in drevesa pa so prvim posredovalcem preprečila tudi, da bi se lahko nemudoma prebili do družine.

Poročnik gasilske službe Clarksville Steven Bryant je bil tisti dan med prvimi reševalci na tem območju. Spomnil se je, da je slišal skupino ljudi, ki je kričala in tekla proti njim. Zagledal je tudi Lorda, ki je imel na obrazu večjo rano. Bryant je dejal, da je otrok, ko so prišli do rešilca, utihnil. "Vedel sem, da še vedno diha, vendar pa je bil deček prekrit z blatom, na desni strani obraza je imel rano," je za CNN dejal poročnik. Medtem ko je mama skrbela za drugega otroka, sta štirimesečnega dojenčka pregledala tudi dva zdravnika. Bryant se spominja, da je bila Moorova vidno pretresena, a zdravniki so kasneje ženski predali tudi njenega najmlajšega sinčka ter jo pomirili, da je z njim vse v redu. "Bilo je toliko uničenja. Čudež je, da ni prišlo do resnejših poškodb," je še dejal poročnik gasilcev. 'Verjamem, da je nečaka obvarovala najina pokojna mama' Caitlyn Moore je za svojo sestro Sydney in njeno družino odprla stran GoFundMe. Doslej so na njej zbrali več kot 55.000 dolarjev (dobrih 50 tisoč evrov). Čeprav mlada mamica ni pričakovala pomoči, pa pravi, da ji zbrana sredstva vsekakor pomenijo nekakšno tolažbo, saj je v neurju izgubila vse imetje. Družina, ki je trenutno začasno nastanjena v hotelu, je na srečo v tornadu utrpela le manjše poškodbe. "Povedali so nam, da je bilo videti, kot da bi nekdo Lorda nežno položil na drevo. Kot da bi ga do tistega mesta varno vodil angel," je zapisala teta dečka. Dodala je, da so pod ruševinami mobilne hiše sicer odkrili tudi posodo s pepelom pokojne mame Caitlyn in Sydney Moore. "Verjamem v angele varuhe in v čudeže. Verjetno je bila prav naša mama tista, ki je mojega nečaka Lorda varno postavila na tisto drevo," je še dejala.

