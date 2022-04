Tornado povzročil razdejanje v Kansasu in pustil številne brez elektrike

Ameriški zvezni državi Kansas in Nebrasko so v petek zajele močne nevihte, ki so jih spremljali tornadi ter močni sunki vetra in toča. Pri tem je nastala tudi precejšnja gmotna škoda.

Še posebej velik tornado se je razvil v predmestju Kansasa, Wichita, ki je povzročil znatno gmotno škodo. Avtomobili so leteli po zraku, hiše in trgovine so bile razbite. O tem pričajo tudi številni videoposnetki in fotografije, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih.