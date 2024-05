Tornado pustošil po Gradcu, podrtih več dreves

Meteorologi iz Geosphere Austria so potrdili, da je na območju resnično nastal tornado, ter ob tem opozorili, da so razmere ugodne za nastanek še kakšnega. "Zvečer lahko v vzhodni Avstriji nastane še več tornadov," je za ORF povedal meteorolog.

Pričakujejo večje količine dežja in nevihte s točo. Od juga do jugovzhoda so možni sunki od 50 do 100 kilometrov na uro, prav tako obstaja velika nevarnost udara strele.

Pristojni opozarjajo na oviran promet ter na možnost poplav in zemeljskih plazov.

Tornadi sicer na avstrijskem Štajerskem niso tako nenavadni. Tam zabeležijo več takšnih pojavov na leto, a pogosto ostanejo neopaženi, saj se pojavijo na neposeljenih območjih. Najmočnejši tornado, ki so ga kdaj koli dokumentirali v Avstriji, so opazili leta 1916, ko je divjal s hitrostjo 300 kilometrov na uro.