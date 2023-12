Tornado opustošil Tennessee: šest mrtvih, med njimi tudi otrok

Dele Tennesseja je v soboto zajelo hudo neurje, ki je s seboj prineslo močan tornado. Ta je za seboj pustil opustošenje, zgradbe so postale ruševine, številni domovi so ostali brez elektrike, poroča BBC. Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo prevrnjene avtomobile in izruvana drevesa, ulice polne uničenih zgradb.

Vremenske razmere so terjale vsaj šest življenj. V okolici glavnega mesta Nashvilla sta umrli dve odrasli osebi in otrok. Po navedbah okrožnih oblasti v Montgomeryju so tornadi tri smrtne žrtve terjali tudi v mestu Clarksville, približno 65 kilometrov severozahodno od Nashvilla, navaja AFP.

Župan mesta Joe Pitts je razglasil izredne razmere in policijsko uro ob 21. uri, ki bo ostala v veljavi tudi v nedeljo."To je uničujoča novica in naša srca so strta zaradi družin tistih, ki so izgubili ljubljene," je povedal. Še 23 ljudi v okolici je bilo hospitaliziranih.