Tornado razdejal švicarsko mestece, padli žerjav vzel življenje

Zahodni del Švice je prizadelo silovito neurje, ki je zahtevalo smrtno žrtev. Najhuje je bilo v mestu La Chaux-de-Fonds v francosko govorečem švicarskem kantonu Neuchatel, kjer je veter, ki je pihal s hitrostjo 217 kilometrov na uro, poškodoval več hiš, podrl gradbeni žerjav in izruval številna drevesa. Ena oseba je umrla, ko je žerjav padel na avtomobil, ki je nato zagorel. O tragediji, povezani z neurjem, poročajo tudi iz sosednje Italije. Eno izmed padlih dreves je v Lombardiji pod seboj pokopalo 58-letno žensko, ki je bila na poti v službo.

Kratkotrajno, a močno neurje je ob francoski meji povzročilo precejšnjo gmotno škodo. V neurju so bili uničeni avtomobili, odneslo je več streh, izruvana so številna drevesa, motene so bile železniške povezave.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vzelo pa je tudi življenje, saj je ena oseba umrla, ko je gradbeni žerjav padel na avtomobil, ki je nato zagorel.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Švicarski mediji pišejo o apokaliptičnem tornadu, zvezni urad za meteorologijo MeteoSwiss pa je sporočil, da so v La Chaux-de-Fondsu dopoldne izmerili sunek s hitrostjo 217 kilometrov na uro.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Italijanski mediji pa poročajo, da je neurje popoldne močno prizadelo tudi pokrajino Lombardija na severu države. V Milanu so zaradi padlih dreves nastali velika gmotna škoda in kaos v cestnem prometu. Prihajajo tudi poročila o prekinjenih železniških povezavah, močno poškodovana naj bi bila postaja v Monzi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Še večja tragedija pa se je zgodila v bližnjem mestu Lissone, saj je okoli 16. ure padlo drevo zadelo 58-letno žensko, ko je hodila v službo. Reševalne ekipe so takoj prihitele na kraj nesreče, vendar ji niso mogli pomagati.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Premik v smeri Slovenije Vremenoslovci so tako žal pravilno napovedali, da bodo nad Švico in Italijo nastajale močne nevihte. Te se bodo nato z močnim višinskim zahodnikom pomikale proti vzhodu in dosegle tudi Slovenijo.